"Ślub od pierwszego wejrzenia" pierwszy wywiad Laury i Karola! Para całowała się już na drugiej randce!

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odwiedzili "Dzień dobry TVN". Opowiedzieli o swojej miłości! Jak to się stało, że się spotkali? Kto zrobił pierwszy krok?

Laura i Karol to bohaterowie piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich relacja jest pierwszym takim przypadkiem w historii programu, kiedy to łączą się w parę niedobrane wcześniej osoby przez ekspertów. Fani nie kryli zaskoczenia, gdy Laura i Karol ogłosili, że są razem. Para trzymała się jednak na uboczu i niewiele mówiła na temat swojej relacji. Dlaczego nagle przerwali zasłonę milczenia? Czy chcą, by ich związek był medialny? W studio "Dzień dobry TVN" pierwszy raz tak wiele o sobie powiedzieli!

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradzili, jak się poznali i jakie mają plany na przyszłość. Chcą wybudować wspólny dom!

Laura i Karol w końcu opowiedzieli, w jaki sposób się poznali. Uczestnicy do tej pory ukrywali kulisy swojego związku, a jak się okazuje, ich historia jest bardzo romantyczna! Emisja programu w telewizji zaczęła się oczywiście po zakończeniu nagrań. Wtedy już Karol był po rozwodzie z Igą, zaś Laura rozstała się z mężem z programu, Maciejem. Fani po obejrzeniu pierwszego odcinka nie kryli mocnej krytyki wobec ekspertów, już wtedy pojawiły się spekulacje, że idealnie dobraną parą byłaby właśnie Laura i Karol. Co ciekawe, po obejrzeniu pierwszego odcinka oni sami doszli do tego wniosku!

Jak zobaczyłam Karola podczas pierwszego odcinka, poczułam, że to mógłby być mężczyzna, którego chciałabym spotkać - mówiła Laura w "Dzień dobry TVN".

Karol także czuł, że Laura może stać się dla niego kimś wyjątkowym. To właśnie uczestnik zdecydował się zrobić pierwszy krok i napisać do przyszłej ukochanej w mediach społecznościowych. Ona przyjęła zaproszenie, odpowiedziała na wiadomość, a wkrótce potem spotkali się na pierwszej randce w Gliwicach. Drugie spotkanie miało miejsce w mieszkaniu Karola i to właśnie tam para po raz pierwszy się pocałowała!

Fani oczywiście jak zwykle okazali się nieomylni, bo dość szybko zauważyli, że parę łączy coś więcej! Faktycznie ich relacja przybrała ogromnego tępa i Laura i Karol planują już wspólną przyszłość, podjęli nawet bardzo ważną decyzję!

Pierwszą decyzją, jaką podjęliśmy, jest to, że Karol się do mnie przeprowadza - mówiła szczęśliwa Laura w "Dzień dobry TVN".

Karol przyznał, że faktycznie dla ukochanej zmienia swoje życie i to w każdym aspekcie. Nie dość, że uczestnik porzuca swoją ukochaną pracę kierownika stołówki, to jeszcze na stałe wyprowadza się ze swojego miasta Jelcz-Laskwic do Gliwic, gdzie mieszka i pracuje Laura.

Zamykam pewien rozdział w życiu, zmieniam pracę, zmieniam mieszkanie, zmieniam miasto - mówił zachwycony Karol.

Okazuje się także, że para planuje wspólnie zamieszkać w domu, który chcą wybudować!

Prowadzący program postanowili zapytać także parę o to, czy żałują swojego udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Ostatecznie dla obojga eksperyment skończył się niepowodzeniem i kosztował ich wiele złych emocji i przykrości. Oboje jednak stwierdzili, że było to doświadczenie bardzo dla nich ważne i choć trudne, to właśnie dzięki niemu się poznali! Gdy padło pytanie o Igę, najbardziej kontrowersyjną postać minionej edycji, Karol przyznał, że nie utrzymuje z byłą żoną kontaktu i stara się nie komentować tej relacji:

Jeśli zostajesz postawiony przy osobie, która nie odpowiada ci pod jakimiś względami, to nie jest to łatwe - mówił Karol o swoim związku z Igą. Dużo czasu też mija, zanim do ciebie dotrze, że czegoś innego oczekiwałeś i szukałeś. Zgłaszając się do tego programu, chcesz dać z siebie jak najwięcej. Chcesz spróbować, zaakceptować, spojrzeć na to trochę inaczej. Pod tym względem jest dosyć ciężko. To świadomy wybór i ryzyko, które podjęliśmy oboje - dodał.

Laura także przyznała, że udział w programie nie był dla niej łatwy, ale go nie żałuje. Teraz para patrzy w przyszłość i buduje swoją wymarzoną relację pełną miłości. Fani z wielką ciekawością wysłuchali wywiadu, a na profilu "Dzień dobry TVN" pojawiło się mnóstwo komentarzy:

Gratulacje. Od początku programu wiedziałam, że to Karol i Laura powinni być razem. Suuuuuper 🔥 ja oglądając program, właśnie zastanawiałam się, dlaczego Was razem nie sparowali, a jednak 😍 Jak ich widziałam w programie, od pierwszego odcinka mówiłam, że ich powinni połączyć ❤️ - komentują fani.

Para zdecydowanie przypadła do gustu fanom, którzy z pewnością będą jej kibicować! Mimo że Laura i Karol odsłonili nieco tajemnicy na temat swojej miłości, to nie poruszyli kwestii zaręczyn... Od teraz jednak możemy być pewni, że para będzie nieco więcej mówić na swój temat!

Karol i Laura wypadli w programie bardzo naturalnie. Widać, że nieco kamery ich onieśmielały i odwykli od ich obecności. Mimo tego z radością opowiedzieli o swoim związku i nie kryli szczęścia, gdy mówili, że mają w planach budowę wspólnego domu!

Laura i Karol przez długi czas ukrywali swój związek. Zapowiadali też, że nie chcą, żeby ich relacja była publiczna. Jednak zainteresowanie parą jest tak duże, że w końcu zdecydowali się na wywiad w "Dzień dobry TVN". Historia ich miłości bardzo wzruszyła fanów.

Karol był w jednym z najbardziej kontrowersyjnych związków w historii programu. Jego małżeństwo z Igą generowało mnóstwo trudnych emocji i szybko sprawiło, że fani właśnie tej parze poświęcali najwięcej uwagi. Po rozwodzie jednak Karol i Iga nie utrzymują kontaktu. Ułożyli sobie życie osobno i są z tego powodu bardzo szczęśliwi.