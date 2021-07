"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol o byciu singlem: "Z niczego nie musicie się tłumaczyć"

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedział, jak dziś wygląda jego życie i zdradził, czy żałuje udziału w telewizyjnym eksperymencie. Uczestnik hitu TVN7 w rozmowie z serwisem "Dzień Dobry TVN" wyznał szczerze czy ma żal do Igi i czy obwinia ją rozpad ich małżeństwa. Kiedy Karol zrozumiał, że jego związek z Igą może nie przetrwać? Sprawdźcie, co powiedział w szczerym wywiadzie! Karol szczerze o rozstaniu z Igą Karol wystąpił w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która zakończyła się zaledwie kilka dni temu. Jak już wiemy z par, które poznały się w programie w małżeństwie pozostali tylko Iza i Kamil. Niestety, w wielkim finale hitu TVN7 dowiedzieliśmy się, że m.in. związek Igi i Karola to już przeszłość. I chociaż Iga powiedziała przed kamerami, że chciałaby kontynuować małżeństwo, to Karol był temu zdecydowanie przeciwny. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z ekspertami przyznał, że nie chce być w związku z Igą, która miała nim manipulować i nagrywać potajemnie ich rozmowy. Dla mnie to jest powiem szczerze niedopuszczalne. Ja po tej sytuacji spakowałem się i mnie od trzech dni nie ma w domu, bo nie chciałem w ogóle powtarzać takich sytuacji, żeby ona do mnie przyjechała i właśnie robiła coś takiego- mówił w programie. Teraz, kilka miesięcy po nagraniach finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Karol w rozmowie z reporterką serwisu "Dzień Dobry TVN" zdradził, czy żałuje udziału w eksperymencie telewizyjnym i czy ma żal do Igi lub do ekspertów. Nie mam żalu do nikogo, ani do ekspertów, ani do osób, które brały w tym udział- powiedział Karol. To, że tak się nie stało, to coś, co miałem z tyłu głowy. Ta świadomość, że coś może pójść nie tak,...