W zeszłym tygodniu Iwona Węgrowska oznajmiła fanom, że 13 marca w Las Vegas bierze ślub ze swoim narzeczonym, z którym spotyka się od kilku miesięcy. Na razie jedynym dowodem na to, iż ceremonia doszła do skutku było zdjęcie wokalistki z prezentem jaki otrzymała od męża, którym jest mercedes klasy E, warty 200 tysięcy złotych. Gwiazda do fotografii dołączyła również opis:

Reklama

- Nie wierze! Dostałam przepiękny prezent ślubny od mojego męża! Kocham Cię ...

Węgrowska zdjęcia ze swojego ślubu postanowiła upublicznić i sprzedała je "Faktowi". Na kilku fotografiach jakie zamieściła strona internetowa tabloidu widzimy szczęśliwą Iwonę w objęciach dużo starszego od niej, siwiejącego mężczyzny. Mąż wokalistki na imię ma Krzysztof, od 30 lat mieszka w Las Vegas. Zawodowo zajmuje się produkcją muzyki oraz jest naukowcem.

Czyżby gwiazda po wielu przejściach znalazła w końcu miłość swojego życia? Życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia i czekamy na ślub w Polsce.

Więcej ślubnych zdjęć Iwony Węgrowskiej zobaczycie na Fakt.pl

Zobacz także

Reklama

Tak Iwona Węgrowska bawi się w Stanach Zjednoczonych: