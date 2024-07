Dwa lata starszy brat zmarłego w niedzielę Przemysława Wałęsy - Sławomir Wałęsa, opowiedział "Super Expressowi", jak przez lata on i jego brat zmagali się z chorobą alkoholową. I po bratersku próbowali sobie nawzajem pomóc. Jak to się zaczęło?

Jak ojciec został prezydentem ja zaczęłam pić, by stać się bardziej śmiały. W taki sposób się uzależniłem - mówi "Super Expressowi" Sławomir Wałęsa. I dodaje: - Od kiedy pamiętam zawsze byłem sam, bez przyjaciół. Dla tych, którzy mnie poznawali, byłem synem Wałęsy. Zawsze ode mnie coś chcieli

Kiedy Sławomir wpadł w nałóg, pomagał mu właśnie jego brat, Przemek.

Dzwonił do mnie gdy wyszedłem z odwyku. To on mi radził, abym znalazł sobie niepijącego alkoholika, z którym będę mógł o wszystkim porozmawiać - powiedział SE Sławomir Wałęsa.