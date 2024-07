Zwycięzcy polskich talent-show zazwyczaj wygraną w programach zamykają swoją listę sukcesów. Wyjątkami od tej reguły są Monika Brodka i Alicja Janosz, które co nieco osiągnęły w polskim show-biznesie i zaistniały w masowej świadomości. Do tego grona raczej nie zapowiada się by miał dołączyć Dawid Podsiadło. Zwycięzca "X-Factor" właśnie opublikował swój debiutancki klip nagrany z Tatianą Okupnik, który, przyznamy szczerze, jest chyba najsłabszą produkcją w historii finalistów tego typu programów.

Coś czujemy, że największą wygraną 2 edycji "X-Factor" okaże się jednak Ewelina Lisowska, której piosenka już sporo namieszała na listach, a o jej aktywnościach regularnie donoszą media. Sorry Dawid...

