Izabela Janachowska 5 września obchodziła swoje 35. urodziny. Tancerka zorganizowała z tej okazji piękne przyjęcie, na którym nie zabrakło gwiazd show-biznesu. Nowa prowadząca "Taniec z Gwiazdami" nie kryła zaskoczenia, gdy tradycyjne "Happy Birthday" zaśpiewała jej diwa polskiej piosenki, Edyta Górniak. Izabela Janachowska zdradziła, ile się już zna z Edytą, a także gdzie po raz pierwszy się spotkały.

Izabela Janachowska o przyjaźni z Edytą Górniak. Poznały się w znanym show!

Izabela Janachowska w ostatnim czasie zajmowała się przede wszystkim swoją wielką pasją, jaką jest branża ślubna. Najpopularniejsza wedding plannerka w Polsce przez ostatnie lata szczyciła się prowadzeniem cieszących się dużą oglądalnością programów: "I nie opuszczę Cię aż do ślubu" czy "W czym do ślubu", czy "Panny młode ponad miarę". Izabela Janachowska długo nie wracała do dawnego zawodu, jakim jest taniec. Współprowadzenie "Tańca z Gwiazdami" doskonale jednak łączy taniec z telewizją, a Iza w nowej roli radzi sobie naprawdę doskonale!

Świętowanie pierwszego odcinka 12. edycji tanecznego show Iza celebrowała razem ze swoimi urodzinami, które obchodziła 5 września. Na imprezie pojawiły się największe gwiazdy: Małgorzata Rozenek z Radosławem Majdanem, Joanna Koroniewska czy Edyta Górniak, która zaśpiewała koleżance "Sto lat". Skąd Izabela zna się z diwą? Zobaczcie nasze wideo!

Izabela Janachowska świętowała 35. urodziny w towarzystwie największych gwiazd. Na przyjęciu nie zabrakło także ukochanego gwiazdy, jej męża Krzysztofa Jabłońskiego. Para świętowała niedawno 9. rocznicę związku!