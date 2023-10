Shakira zaskoczyła fanów nowym singlem, zatytułowanym: "Acróstico". To liryczna piosenka będąca czułym listem do synów wokalistki, Sashy i Milana. W tekście utworu nie brakuje jednak nawiązań do jej związku z Gerardem Pique i trudnych przeżyć, z którymi musi sobie radzić sama. Zobaczcie, o czym artystka śpiewa w tym utworze. Będzie hit?

Shakira wydała nowy singiel. Atakuje Gerarda Piqué?

Shakira niedawno została wyróżniona tytułem "Kobiety Roku" na imprezie Billboard Latin Women in Music. To nie koniec jej dobrej passy. Wygląda na to, że nowy singiel kolumbijskiej gwiazdy ma szanse spodobać się jej fanom i stać się hitem, podobnie jak wcześniejsze "piosenki zemsty", w których rozliczała się z niewiernym partnerem, Gerardem Pique, śpiewając m.in. że "wymienił Rolexa na Casio". Tym razem, w piosence "Acróstico", Shakira opowiada o swojej miłości do synów, Milana i Sashy.

Nauczyłeś mnie, że miłość nie jest oszustwem. A kiedy jest prawdziwa, to się nie kończy - słyszymy w piosence.

Nie brakuje w niej innych wzruszających wersów:

I nawet jeśli życie tak mnie potraktowało

Będę silna tylko dla ciebie

Starałam się, żebyś nie widział, jak płaczę, nie widzieć mojej kruchości, ale rzeczy nie zawsze są takie, jak marzymy. Czasami biegniemy, ale nie docieramy

Piosenkarka zrezygnowała ze standardowego teledysku, w którym zagrałaby główną rolę. Zamiast tego utworowi Shakiry towarzyszy uroczy, bardzo wzruszający animowany teledysk, ukazujący sceny z życia kolorowych ptaków i ich mamy.

Tytuł "Acróstico" oznacza akrostych, czyli utwór, w którym początkowe litery wersów tworzą słowa. I rzeczywiście, w tekście piosenki Shakiry jest taki "ukryty" przekaz, brzmiący: "Milan, Sasha".

Przypomnijmy, że Kolumbijka w zeszłym roku rozstała się z partnerem, piłkarzem Gerardem Piqué. Sportowiec związał się ze znacznie młodszą kobietą (piosenkarka była natomiast starsza od niego o dekadę). Shakira wypuszczała nawet piosenki, w których miażdżyła byłego i jego nową ukochaną. Ostatecznie to ona otrzymała prawo do opieki nad synami, tym samym wyprowadziła się z Barcelony i zamieszkała z chłopcami w Miami.

A jak wam się podoba nowy singiel Shakiry? Sądzicie, że "Acróstico" powtórzy sukces innych hitów gwiazdy?

