Shakira wypuściła piosenkę, w której nie ma litości dla Gerarda Pique, który po latach ją zdradził. "BZRP Music Sessions" Shakiry nie ma jeszcze doby od publikacji, a odsłuchano ją już ponad 40 milionów razy.

Shakira nie zostawiła na byłym suchej nitki.

Shakira i Gerard Pique uchodzili za idealny związek. Zdradą piłkarza w 2022 roku żyły media na całym świecie. Shakira już nie raz wbijała szpilę Gerardowi Pique i pisała o swoim cierpieniu ale teraz wypuściła do sieci prawdziwą bombę. W studiu BZRP nagrała utwór, którego cały tekst uderza w byłego partnera:

Dalej jest tylko mocniej.

Shakira nawiązuje do zdrady Gerarda Pique i tego, że zrezygnował z długoletniego związku z nią dla młodszej kochanki:

Od miłości do nienawiści jest krok. Nie wracaj tutaj, posłuchaj mnie. Zero urazy, kochanie, życzę ci dobrze z moim rzekomym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się z tobą stało. Jesteście tak dziwni, że nawet was nie rozróżniam. Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Roleksa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnij. Dużo siłowni, ale pracuj też trochę nad swoim mózgiem. Wilczyca taka jak ja nie jest dla nowicjuszy, wilczyca taka jak ja nie jest dla facetów takich jak ty, byłam poza twoją ligą, dlatego jesteś z kimś takim jak ty. Tak wiele mówi się o byciu mistrzem, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie - brzmi fragment jej nowego hitu.