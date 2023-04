Shakira i Gerard Pique spotkali się na naradzie z prawnikami w Barcelonie! Na miejscu pojawili się paparazzi oraz mnóstwo fanów... wokalistki, którzy przyszli ją wspierać. Choć hiszpańskie magazyny donoszą, że byli partnerzy nie doszli do porozumienia, ich miny mówią jeszcze więcej. Zobaczcie tylko uśmiechniętą artystkę i nieco smutnego piłkarza... Radosna Shakira i smutny Pique walczą o dzieci Od zaskakującego rozstania Shakiry i Gerarda Pique minęło już kilka miesięcy. Media od samego początku donosiły, że powodem była zdrada sportowca! Gerard miał porzucić Shakirę dla 23-letniej hostessy. Jakiś czas temu zaś pojawiły się pierwsze zdjęcia Pique z nową partnerką, co wywołało wielki skandal. Według prasy piłkarz miał obiecać piosenkarce, że nie będzie obnosił się z nowym związkiem w mediach ze względu na dobro ich synów. Stało się jednak inaczej - wszyscy wiedzą już, kim jest nowa dziewczyna gwiazdora FC Barcelony . Czy to właśnie z tego powodu byli partnerzy spotkali się u prawnika? Nie do końca... Shakira i Pique nie mieli ślubu, muszą więc ustalić, jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi. Wykonawczyni hitu "Waka Waka" od razu po rozstaniu zaplanowała, że chce wraz z synami opuścić Barcelonę, gdzie mieszkali od lat, i przenieść się do Miami. Pique nie wyraża na to zgody... Po wyjściu z narady u prawników Shakira szeroko się uśmiechała, co bardzo cieszy jej fanów, którzy jeszcze niedawno czytali, że artystka mocno przeżywa zdradę Gerarda i jest w złym stanie. Ale czy to oznacza, że wokalistce udało się postawić na swoim? Niestety, hiszpańskie gazety relacjonują, że Pique i Shakira w kwestii opieki nad synami nie doszli do porozumienia. Być może udało jej się wywalczyć coś innego... Z kolei Pique był wyraźnie zmęczony i przybity... Jak łatwo się domyśleć, piłkarz nie ma...