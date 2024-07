Shakira 3 miesiące urodziła syna. Kolumbijska piękność wraz ze swoim partnerem piłkarzem Gerardem Pique ciągle nie może nacieszyć się z faktu, iż zostali rodzicami słodkiego Milana. Dowodem na to są zdjęcia z chłopcem, które często para udostępnia na swoich profilach w serwisach społecznościowych. Zobacz: Telewizyjny debiut syna Shakiry i Pique! Zabrała go do The Voice

W czasie ciąży wokalistka przybrała trochę na wadze. Jednak tuż po urodzeniu dziecka zabrała się za siebie, aby jak najszybciej wrócić do formy. W rozmowie z portalem People.com Kolumbijka zdradziła swoje patenty, na szybkie pozbycie się nadwagi. Dieta i ćwiczenia kosztowały jednak Shakirę sporo nerwów.

- Odchudzanie się jest jedyną rzeczą, która była trochę stresująca. Wiedziałem, że muszę wrócić na plan "The Voice" już dwa miesiące po porodzie. Nie miałam czterech miesięcy urlopu macierzyńskiego, jak każda inna kobieta na ziemi. Nie chcę się skarżyć, ale to był proces pełen wyzwań. Ćwiczę zumbę, zumba świetnie na mnie działa. Nawet w czasie ciąży ćwiczyłam ją niemal do porodu - wyznała artystka.

W dalszej części rozmowy Shakira wyznała, że nie odchudza się na siłę i nie spędza każdej wolnej chwili na siłowni. Zamiast tego woli bawić się z Milanem:

- Teraz, kiedy pracuję w "The Voice", nie mam już czasu na ćwiczenia. A kiedy mam wolny dzień, po prostu wolę go spędzić z Milanem.

Dobrze, że Shakira wie kiedy powiedzieć "stop" podczas odchudzania. W końcu fani pokochali ją za krąglejsze biodra, którymi daje popisy taneczne podczas swoich koncertów.

