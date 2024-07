To był jeden z bardziej udanych związków showbiznesu. Nie robili zbyt wiele hałasu wokół swojego prywatnego życia. Razem żyli i pracowali. Shakira i Antonio de la Rua poznali się w 1999 roku. Syn byłego prezydenta Argentyny oświadczył się jej dwa lata później. Przez 11 lat Shakira zawsze stanowczo dementowała plotki o ich rzekomych rozstaniach, aż do dzisiaj. Shakira zamieściła na swym blogu wpis, który zaskoczyl wszystkich -

W sierpniu 2010 roku podjęliśmy razem decyzję, aby zrobić sobie przerwę - napisała wokalistka. W tym czasie nadal razem pracowaliśmy, pozostaliśmy sobie bliscy i zachowaliśmy naszą sytuację w tajemnicy aż do teraz.



W ciągu tych 11 lat razem obdarzyliśmy się silną i głęboką miłością, dbaliśmy o siebie i byliśmy dla siebie oparciem. To były najpiękniejsze lata w naszym życiu, dzięki miłości i szacunku, jaki do siebie żywiliśmy. Uważamy, że czas tej separacji jest tymczasowy oraz przeznaczony na indywidualny rozwój. Nadal będziemy współpracować w sprawach biznesowych i prywatnych. Nasza przyjaźń i zrozumienie jest niezniszczalna.





Skoro nadal będą współpracować biznesowo i... "prywatnie" może więc szybko się zejdą?