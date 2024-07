Shakira i Gerard Pique w przeciwieństwie do innych gwiazd nie ukrywają twarzy swojego syna Milana. Gwiazdorska para na swoich profilach w serwisach społecznościowych zamieściła już sporo fotek z chłopcem. Zobacz: Zobacz: Telewizyjny debiut syna Shakiry i Pique! Zabrała go do The Voice

Dziś kolumbijska wokalistka wrzuciła do sieci nowe zdjęcia swojej pociechy. Tym razem są to rodzinne obrazki ze spaceru. Piosenkarka i piłkarz oraz Milan w jesiennych stylizacjach doskonale bawili się na świeżym powietrzu. Na twarzy małego przystojniaka cały czas gościł szeroki uśmiech.

Syn Shakiry rośnie jak na drożdżach i widać, że dobrze się chowa. Patrząc na zdjęcia można stwierdzić, że więcej uroku odziedziczył chyba po mamie. A wy jak uważacie?

A tak mały Milan wyglądał 7 miesięcy temu:

Syn Shakiry z tatą na stadionie piłkarskim: