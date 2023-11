4 z 4

The Weeknd i Selena Gomez: historia miłości

Selena Gomez i The Weekend zaczęli się spotykać tuż po tym, jak muzyk zerwał z Bellą Hadid. Para pojawiła się na Met Gali 2017, co wywołało spore poruszenie. Jednak ich szczęście nie trwało zbyt długo. Selena Gomez porzuciła muzyka i po raz kolejny wróciła do Justina Biebera. Z kolei The Weekend zaszył się w domu i stworzył EP-kę, na której rozliczył się z byłą ukochaną i wyraził swój smutek. Niedługo potem zaczęto plotkować, że kanadyjski artysta wrócił do Belli Hadid. Jak widać doniesienia te okazały się być prawdziwe.

Jak myślicie, czy Selena Gomez załamie się, kiedy dowie się, że jej drugi były chłopak również zdołał ułożyć sobie życie? Oby nie...

