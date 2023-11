Choć odpowiedziała bardzo ogólnie, takie wyznanie musiało ją sporo kosztować:

Nie można tak po prostu zapomnieć o kimś. Musicie zrozumieć, dlaczego ciągle trzymacie się tej osoby. Na przykład dlaczego chcecie o niej zapomnieć? Myślę, że wtedy się dopiero zaczyna. Zapytajcie siebie, coś w rodzaju - czy chcecie o niej zapomnieć? Zraniła was? A jeżeli tak, to nie jest zdrowe powracać tego, do tamtych myśli.