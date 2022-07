Internauci ostro krytykują Maffashion, a blogerka zaskakuje nowym nagraniem! 

Maffashion wróciła do pracy dwa tygodnie po porodzie! Pokazała też urocze nagrania z synkiem. Do kogo podobny jest maluszek?

Julia Kuczyńska, znana blogerka modowa, ponad dwa tygodnie temu została mamą! Jak się jednak okazało, już zdecydowała się na powrót do obowiązków zawodowych. Maffashion jest naprawdę świetnie zorganizowana i już udowadnia, że będzie idealnie łączyć pracę z opieką nad maleństwem. Na InstaStory blogerki możemy zobaczyć również nowe nagrania, na których główną rolę gra oczywiście jej synek. Zobaczcie, do kogo jest podobny! Zobacz także: Nie tylko Kurdej-Szatan i Maffashion! Zobacz, kto jeszcze powitał dziecko na świecie w ostatnim czasie! Maffashion wróciła do pracy dwa tygodnie po porodzie! Pokazała również urocze nagrania z synkiem Maffashion należy do grona gwiazd, które rzadko dzielą się swoją prywatnością w sieci. Blogerka w swoich mediach społecznościowych zdecydowanie woli się skupić na swojej działalności zawodowej. Jak jednak wiadomo, po rozstaniu z członkiem grupy "Abstrachuje", jej serce dość szybko skradł Sebastian Fabijański. Para jednak nie afiszowała swojego związku przed mediami i starała się ukrywać swoje uczucie jak najdłużej. Teraz jednak już wszystko wyszło na jaw i jak wiadomo, ponad dwa tygodnie temu, ta para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. O ciąży Julii Kuczyńskiej również dowiedzieliśmy się późno - praktycznie na chwilę przed porodem gwiazdy. Maffashion między innymi ze względu na problemy zdrowotne, nie chciała wyjawiać światu, że spodziewa się dziecka. Chciała również przeżyć ten czas intymnie i prywatnie. Teraz, gdy na świecie jest już jej synek, gwiazda chętnie dzieli się z fanami nowymi nagraniami, czy zdjęciami z maleństwem. Zobaczcie jaki słodki jest synek Julii Kuczyńskiej i Sebastiana Fabijańskiego! Jak myślicie, do kogo jest bardziej podobny? Ale to nie...