Maffashion odpowiada Rafalali: "Wara od mojego syna. Jak można tak powiedzieć o dziecku?"

Ostatni czas nie należał do najłatwiejszych w życiu Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego. Tuż po medialnym rozstaniu na jaw zaczęły wychodzić coraz nowsze fakty, dotyczące tej dwójki. W całej sprawie ważną rolę odgrywa także Rafalala. To właśnie jej słowa na temat dziecka pary, Bastka, sprowokowały Maffashion do ostrej odpowiedzi.

Maffashion krytycznie o wywiadzie z Rafalalą

Kiedy Sebastian Fabijański i Maffashion rozstali się byliśmy świadkami licznych oświadczeń ze strony aktora. Sebastian Fabijański musiał tłumaczyć się ze spotkania z Rafalalą. Wówczas Maffashion postanowiła pozostać wierna swoim zasadom - w sieci tylko raz zabrała głos w sprawie rozstania i jego okoliczności, zaznaczając, że to pierwsze i ostatnie oświadczenie. Wszystko wskazuje jednak na to, że Rafalala skutecznie sprowokowała influencerkę do ponownego zabrania głosu. A to za sprawą wywiadu, w którym padły skandaliczne i jednocześnie obrzydliwe słowa na temat dziecka Julii Kuczyńskiej i Sebastiana Fabijańskiego:

- Dla mnie to abstrakcyjna sytuacja, że to dziecko pójdzie za 7 lat czy ileś, do jakiejś, albo w liceum będzie, za nie wiem, za 14 lat i on powie słuchaj tam, że mam dla Ciebie newsa. Przecież to jest w ogóle jakaś abstrakcja. W ogóle ona się martwi o jakąś taka przyszłość. Nie martw się, a może to dziecko w ogóle nie dożyje liceum. Wiesz, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, martwic się o coś, czego nie ma i może nie być. A może to dziecko będzie transseksualne - stwierdziła wyraźnie rozbawiona Rafalala.

Maffashion nie wytrzymała i trudno jej się dziwić. Blogerka jest zażenowana szokującymi słowami Rafalali:

- Konsekwentnie nie komentowałam, nie zajmowałam się praniem brudów, nie sprzedawałam (także w białych rękawiczkach!) spraw osobistych i rodzinnych mediom. Nie robiłam tego ani 4 miesiące temu, ani wcześniej; nie mam tez zamiaru wdawać się w szczegóły teraz. Jednak granice skutecznie zaczynają być przekraczane. Jeśli coś w końcu miało mnie sprowokować to się udało. Mogę czytać i słuchać o sobie najbardziej wymyślne rzeczy. Tak i nie jedno w życiu już przeczytałam. Ale WARA od mojego syna! Jak można tak powiedzieć o dziecku? "Zainteresowani" - zostawcie w spokoju mojego synka i mnie! Nie mieszajcie nas w wasze schadzki, "dogadania", wywiady, umowy, zemsty i manipulacje. Dno dna - media, które pozwalają sobie na publikację takich materiałów

Pomimo faktu, że Julia Kuczyńska próbuje wrócić do normalności, publikując na swoich mediach społecznościowych materiały nie mające nic wspólnego z głośną aferą, są kwestie których nie zostawi bez komentarza. Fakt ten skutecznie wykorzystuje Rafalala, która słynie z licznych, publicznych afer. Niestety, celebrytka ma swoje pięć minut i to kosztem dziecka.

Sebastian Fabijański również zareagował na słowa Rafalali:

Oddałbym wszystko, żeby zaoszczędzić mojemu synowi tego, co się dziś dzieje. Przepraszam.