Sarsa potrafi przykuć uwagę. Choć to nie ona otrzyma nagrodę dla najlepszego polskiego artysty na MTV EMA 2015, tylko Margaret, to powinna dostać super nagrodę za tę stylizację! Sarsa jako jedna z pierwszych pojawiła się na imprezie MTV EMA PRE-PARTY. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jej look będą omawiać wszyscy. Tak jak kiedyś, gdy Sarsa założyła płaszcz z trollami. Nie tylko z powodu sarsorogów, które znowu zostały inaczej upięte, ale też za sprawą seksownej, prześwitującej sukienki oraz oryginalnej torebki. Na odlotową imprezę wokalistka zabrała ze sobą rakietę. Ma fantazję!

Reklama

Zobacz: Piosenka Sarsy już nie jest hitem Internetu. Na pierwszym miejscu jest... jej parodia!

Sarsa na MTV EMA PRE-PARTY

Zobacz także

ONS

Oryginalna torebka Sarsy

ONS

Reklama