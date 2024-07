Amerykańscy paparazzi sfotografowali Sarę Jessickę Parker, gdy ta przystrajała schody swojego nowojorskiego domu na Święta. Gwiazda wraz ze swoimi małymi córeczkami wystąpiła...w zimowej stylizacji.

Jak widać Sarah, potrafi zawojować każdy look. W poprzecieranych spodniach, płaskich botkach i puchowym płaszczu wyglądała świetnie. Gwiazda, pod dżinsy założyła czarne rajstopy, które prześwitywały przez przetarcia. Do tego wełniana czapka z pomponem i prosty, aczkolwiek nonszalancki look na zimę gotowy. Jak wam się podoba?

