Sacha Baron Cohen to wyjątkowo barwna postać. Po udanym debiucie w roli Aliego G, wcielił się w Borata, Bruna, a teraz został Saddamem!

Do roli dyktatora przyzwyczaja się od wielu miesięcy. Sacha jest znany z tego, że podczas kręcenia filmu całkowicie "wczuwa" się graną przez siebie postać.

Miejmy nadzieję, że Cohen daruje sobie populistyczne wystąpienia i nie zacznie wywracać świata polityki do góry nogami! Historia bowiem będzie całkowicie oparta na losach Saddama Husajna. Podobno wątek filmu będzie oparty na książce, którą napisał dyktator. "Zabibah i król" początkowo została wydana anonimowo, jednak po pojawieniu się spekulacji, że autorem mógł być Saddam, została przetłumaczona na język angielski i wydana w wielu krajach.

Jak myślicie, "Dyktator" będzie równie zabawny, co "Ali G", czy "Borat"? Wybierzecie się na to do kina?



