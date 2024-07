Zaledwie kilka miesięcy temu Maja Sablewska przestała być menedżerką gwiazd. Była opiekunka Dody, Mariny i Edyty Górniak uznała, że wystarczy jej rola doradcy wizerunkowego marki RIMMEL i dodawanie wpisów na majasablewskablog.pl. Ale nie na długo. Jak donosi magazyn "Party" gwiazda już wkrótce rozpocznie pracę jako projektantka.

Według informacji magazynu Maja Sablewska zaprojektuje linię butów sygnowanych jej nazwiskiem dla marki Hudson! Co ciekawe nie należą one do najtańszych. Ceny jednej pary zarówno męskich jak i damskich modeli oscylują od 500 do nawet 1000 złotych. Ale Maja ma wielu fanów swojego stylu, określanego mianem "london look", więc ze sprzedażą nie powinno być problemu. Chcielibyście nosić buty zaprojektowane przez Maję Sablewską?

Tak wyglądają buty marki Hudson:

