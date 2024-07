Maja Sablewska od jakiegoś czasu coraz częściej wspomina, że chciałaby spotkać się z Kate Moss. Okazuje się, że już wkrótce marzenie byłej menedżerki Dody i Edyty Górniak może się spełnić. Maja została właśnie zaproszona do współpracy z jedną z firm kosmetycznych, które również promuje Kate! Sablewska została doradcą wizerunkowym!

Menedżerka najwyraźniej wzięła sobie do serca to, że będzie twarzą tych samych produktów co modelka i postanowiła się do niej upodobnić… Maja Sablewska została blondynką!

Od ponad roku włosy Mai stawały się coraz jaśniejsze, aż wreszcie pokazała się nam w blondzie.

Jaką Maję wolicie, brunetkę czy blondynkę?

