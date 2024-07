Kontrowersyjna menadżerka jakiś czas temu zrezygnowała z opiekowaniem się gwiazdami na rzecz współpracy z marką Rimmel. Stała się także swoistą prekursorką stylu "London Look" w Polsce. Na tym jednak nie kończy się jej przygoda ze światem mody.

Według magazynu "Party" marka Hudson zaproponowała jej zaprojektowanie własnej linii butów. Kolekcja sygnowana jej nazwiskiem ma być dostępna już wkrótce. Niestety, nie każdego będzie stać na buty od Mai Sablewskiej - ceny rozpoczynają się od 500 do nawet 1000 zł. Jesteśmy ciekawi, czy buty będą utrzymane w klimacie "London Look", czy może zupełnie inne. Oceniając projekty marki nie będzie to raczej nic specjalnie eleganckiego.

kj