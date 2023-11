Największym marzeniem Tomasza Mackiewicza było zdobycie szczytu Nanga Parbat - jego siódma wyprawa zakończyła się dramatem. Choć według relacji jego towarzyszki, Elisabeth Revol, udało im się zdobyć szczyt, w wyniku pogarszającego się stanu zdrowia Mackiewicz utknął na nim. W sieci pojawiają się informacje, dlaczego Tomkowi tak bardzo zależało na zdobyciu właśnie Nanga Parbat. A chodzi ponoć o największego rywala Mackiewicza!

Dlaczego Mackiewicz podjął siódmą próbę zdobycia Nanga Parbat? Helena Pyz, misjonarka i lekarz w Indiach, do których Mackiewicz trafił w 2000 roku, by przez 6 miesięcy pracować jako wolontariusz, tłumaczy, że chodziło o ambicję i męski honor:

Mnie się wydaje, że chodziło o tego Simone Moro, którego nie cierpiał. Panowie się kiedyś przyjaźnili, potem się rozstali. Na Tomka chyba zadziałało to, że on zdobył ten szczyt. I to w krótkim czasie po tym, jak jemu się to nie udało. Sądzę, że Tomek chciał pokazać, że on jeszcze dojdzie tam. Mało tego - moim zdaniem - Tomek zachowywał się wtedy nieszlachetnie. On mówił, że niemożliwym jest, by w tak krótkim czasie i przy panujących wtedy warunkach Moro wszedł na szczyt. Tomek minął się z Włochem, który po jego rezygnacji piął się w górę