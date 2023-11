1 z 6

Elizabeth Revol, uratowana z wyprawy na Nanga Parbat, szczegółowo opowiedziała o dramacie, który rozegrał się na ośmiotysięczniku. Francuzka przebywa obecnie w specjalistycznym szpitalu w Sallanches w Alpach francuskich, gdzie poddawana jest leczeniu odmrożeń dłoni i stóp. Revol spotkała się z dziennikarzami z francuskiej agencji AFP, by opowiedzieć o tym, co naprawdę wydarzyło się na Nanaga Parbat. Wspinaczkowa partnerka Tomasza Mackiewicza potwierdziła, że udało się zdobyć szczyt (8 126 m). Jednak ekstremalne warunki panujące na górze sprawiły, że Revol i Mackiewicz natychmiast po osiągnięciu celu "rzucili się do ucieczki".

