Posiadanie jednego partnera na całe życie w Hollywood to nie do pomyślenia. Śluby, rozwody, w zasadzie trudno się połapać kto z kim. Gwiazdorskie małżeństwa czasem kończą się równie szybko, co zaczynają. Ślub Katy Perry i Russella Branda od początku miał swoich przeciwników, ale nikt nie podejrzewał jednak, że poważne kłopoty dopadną ich tak szybko! Niespełna trzy miesiące temu powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a już między nimi doszło do poważnych zgrzytów. Gazeta "Life & Style" donosi, że małżonkowie już borykają się z takimi problemami, że muszą prosić o radę psychologów!



- Katy pytała mnie o numer do dobrego psychologa. Bardzo chce się zapisać na terapię małżeńską. Sama przez to przechodziłam, więc mogłam polecić jej niezłego specjalistę. Oni się bardzo kochają, więc z pomocą psychologa na pewno pokonają ten życiowy zakręt - donosi znajoma Perry.

Czyżby przyczyną był nieustający brak dla siebie czasu. A może przyjaciółka Katy, Rihanna miała rację, że tych dwoje zupełnie do siebie nie pasuje?