Kiedy dotarło do mnie, że albo in vitro, albo nic, to był w tym żal za utraconym welonem. Ale łatwiej wziąć się w garść i zrobić to, co należy. Od początku wiedziałam że się uda i że to będzie syn” – opowiada Małgorzata Rozenek w rozmowie z „Vivą”. „Chociaż to była ciągła walka, należało zrobić ileś zastrzyków. Aż doszło do transferu zarodka. Na szczęście lekarze zwracają dużą uwagę, żeby odbyło się to w miłych i godnych warunkach, z piękną muzyką w tle – powiedziała.