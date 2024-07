1 z 7

Hanna Lis, Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak wzięły udział we wspólnej sesji zdjęciowej. Piękne gwiazdy, które ostatnio mogliśmy zobaczyć w programie "Azja Express", pochwaliły się fotkami z planu zdjęciowego i zachwyciły swoim wyglądem. Prowadząca i byłe uczestniczki wielkiego hitu TVN zaprezentowały swoje świetne figury m.in. w złotych stylizacjach. Ależ one wyglądały! Internauci byli pod wielkim wrażeniem! Co pisali w komentarzach?

Wow, Aniołki Charliego Petardy! Jest hot jest gorąco jest czad jest kosmos. ..jak z innej planety wenus...trzy kosmitki. ..zaraąbiscie- pisali fani.

Zobaczcie, jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Hanna Lis i Agnieszka Woźniak-Starak pozowały podczas sesji do jednego z magazynów! Ich wspólna okładka może być hitem! Spójrzcie na te gorące fotki i nagranie!

Gwiazdy TVN na wspólnej sesji.