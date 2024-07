Wczoraj na swoim profilu na Facebooku Roman Giertych zamieścił obszerny wpis ujawniający kulisy procesu Anny Przybylskiej z Pudelkiem. Serwis w czasie, kiedy aktorka zmagała się z ciężką chorobą podał informację o jej śmierci, co bardzo zdenerwowało ją i jej bliskich. Zobacz: Przybylska poprosiła Giertycha o pomoc w walce z tabloidem: Jej dzieci dowiedziały się o śmierci od rówieśników

Dzisiaj odbyła się już ostatnia rozprawa sądowa, w której udział wzięły także dzieci zmarłej w październiku gwiazdy. Polityk za pośrednictwem Facebooka poinformował o wyroku sądu. Na szczęście okazało się, że wszystko skończyło się pomyślnie dla rodziny Przybylskiej, a sąd zasądził zadośćuczynienie w wysokości 300 tysięcy złotych i 22 500 kosztów sądowych. Giertych zaznaczył, że nie wnioskował w tej sprawie o przeprosiny:

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie Anny Przybylskiej. Sąd uznał, że doszło do "ogromnego naruszenia dóbr osobistych". Sąd zasądził 300 tysięcy złotych dla dzieci Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka oraz 22500 złotych kosztów sądowych . Ze względu na to, że Pudelek nie uznał powództwa przed rozprawą Sąd zasądził też na rzecz Skarbu Państwa od wydawcy koszty stawiennictwa świadka na dzisiejszej rozprawie. Wyrokowi w punkcie, w którym zasądzono zadośćuczynienie Sąd nadał klauzulę natychmiastowej wykonalności (związane jest to z dzisiejszym uznaniem powództwa na rozprawie). Nie wnosiliśmy o przeprosiny w tej sprawie.