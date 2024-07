Szymon z Rolnik szuka żony 3 został okrzyknięty rolnikiem, który miał największe wymagania wobec swoich kandydatek. Fani programu wróżyli mu, że z takim podejściem nigdy nie znajdzie kobiety swojego życia. Okazuje się jednak, że po programie Szymon ułożył sobie życie. Rolnik zdradził to w "Pytaniu na śniadanie".

To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś nieudacznikami, że edycja się kończy, a my zostajemy sami. Ja mogę tylko delikatnie zdradzić, że dla mnie ta edycja bardzo pozytywnie się skończyła, ale o tym szerokie grono dowie się w święta Bożego Narodzenia.