Monika z Rolnik szuka żony 3 po po programie jednak nie kontynuowała znajomości z Tomaszem. Jak się okazało, rolniczka jednak nie jest sama. Postanowiła dać szansę mężczyźnie, który do niej napisał w programie, ale jednak ostatecznie się w nim nie pojawił. Nowy chłopak Moniki ma na imię Filip i zawodowo zajmuje się jeździectwem, czyli ma taką samą pasję jak Monika. Filip prowadził też stajnie, ale na nich nie zarabiał.

Fragment listu Filipa z którym związała się Monika.

Monika jest zachwycona nowym partnerem!

Spotkaliśmy się, to już trwa. Fajny jest, jest mocny, silny. Mnie program pomógł, choć boczkiem po wyszło. To co chciałam uzyskać w programie to osiągnęła. Życzcie nam tego finału - powiedziała w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony 3".