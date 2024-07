4 z 12

Jednak cena torebki Chanel to jeszcze nic! Celia posiada również słynną torebkę Birkin, której cena to około 150 tysięcy złotych, choć na aukcjach można je kupić znacznie drożej, nawet... milion! Modelka ma więcej niż jedną torebkę Birkin. Zaobserwowaliśmy co najmniej kilka: pomarańczową, zieloną, czerwoną, szarą, biało-szarą... Co daje wartość około 750 tys. złotych! Do tego kilka torebek Chanel i wartość luksusowych torebek zbliża się już do miliona!