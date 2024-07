Maryla Rodowicz przez ostatni rok mocno schudła. Mówiła, że to z powodu chęci wzięcia udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Dziś już wiemy, że piosenkarka z powodu napiętego grafiku nie będzie miała czasu by wziąć udział w show. Mimo tego wciąż się odchudza. Z resztą nie tylko ona. Artystka namówiła do diety także swoje dzieci.

Reklama

- Każde z nich zrzuciło ponad 20 kilogramów - powiedziała znajoma Rodowicz magazynowi "Rewia" - Maryla była naprawdę wzruszona, kiedy zobaczyła jak na nich wpłynęła. To był moment, w którym zrozumiała, że najlepiej działa na dzieci osobisty przykład rodziców.

Maryla pokochała swoją nową figurę. Pasuje na nią teraz większość ubrań i wygląda w nich świetnie, nawet w tych najbardziej awangardowych.

Teraz może pozwolić sobie na kreacje od najlepszych projektantów. Zakupy w Londynie, czy Mediolanie przypadły jej szczególnie do gustu.

- Wreszcie pasują na nią stroje od światowych projektantów i nie musi wszystkiego zamawiać u krawcowej. Zagraniczne zakupy w Londynie albo Mediolanie i przymierzanie ubrań sprawiają jej wiele przyjemności, a przecież kiedyś mogła kupować tam tylko buty, bo reszta była za mała. - dodaje jej znajoma.

Reklama

A Wam jak podoba się nowy look Rodowicz? Trzeba przyznać, że nosi się coraz bardziej awangardowo.



pijavka