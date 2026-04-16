Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery. Rano wylądował w Warszawie

10 kwietnia całym krajem wstrząsnęła wiadomość o śmierci Jacka Magiery. Drugi trener reprezentacji Polski zasłabł podczas porannego treningu biegowego w parku i trafił do wrocławskiego szpitala, gdzie zmarł. Magiera był znaną postacią nie tylko w środowisku sportowym.

Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery. Przyleciał do Polski pożegnać trenera

Przed południem w Warszawie wylądował samolot z Robertem Lewandowskim. Wcześniej nie było pewności, czy kapitan reprezentacji Polski osobiście pojawi się na pogrzebie Jacka Magiery. Sam Lewy nie deklarował tego publicznie. Gdy w czwartek, 16 kwietnia rano wysiadł w Polsce, wszystko stało się jasno.

Robert Lewandowski tuż po godzinie 11:00 wylądował prywatnym odrzutowcem na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Zaraz po tym kierowca zabrał piłkarza prosto pod Katedrę Polową Wojska Polskiego. Tam już o godzinie 12:00 rozpoczął się pogrzeb Jacka Magiery.

Pogrzeb Jacka Magiery. Gwiazdy żegnają trenera

Zaraz po tym, jak w piątek potwierdziły się koszmarne doniesienia, Robert Lewandowski pożegnał Jacka Magierę żałobnym wpisem i przekazał kondolencje rodzinie szkoleniowca. Śmierć 49-latka wywołała szok w całej Polsce. W czwartek, 16 kwietnia znane postaci ze środowiska piłkarskiego jak selekcjoner Biało-Czerwonych, Jan Urban, a także Jakub Rzeźniczak, Artur Jędrzejczyk czy Bartosz Kapustka.

Na miejscu nie zabrakło także znany osób z poza środowiska sportowego. Wśród żałobników można było zauważyć m.in. Rafała Maseraka oraz Małgorzatę Lis.

Pogrzeb rozpoczął się od mszy o godzinie 12:00. W katedrze pojawił się prezydent RP Karol Nawrocki, który pożegnał Jacka Magierę, a wcześniej podjął decyzję o tym, by pośmiertnie odznaczyć trenera. Po ceremonii ostatnie pożegnanie przeniesie się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie spocznie Magiera. Tuż przed pogrzebem Zbigniew Boniek opublikował poruszający wpis o byłym piłkarzu.

Warto przypomnieć, że trzy dni wcześniej we Wrocławiu odbyła się specjalna msza w intencji Jacka Magiery, na której również obecni byli bliscy zmarłego szkoleniowca.

Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery. Rano wylądował w Warszawie Pawel Wodzynski/East News

