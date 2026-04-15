Śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła całą Polską. Były trener reprezentacji Polski cieszył się ogromną sympatią, a w młodości dał się poznać jako zawodnik Legii Warszawa. Przez całe życie towarzyszył mu sport. Niestety, w piątek 10 kwietnia media obiegła tragiczna informacja o śmierci Jacka Magiery, który nagle zasłabł podczas biegania w jednym z wrocławskich parków. Niestety nie udało się go uratować. Jest już znana przyczyna śmierci Jacka Magiery.

Do zdarzenia doszło w piątkowy poranek, gdy Jacek Magiera biegał treningowo we Wrocławiu. Pojawiły się informacje, że ćwiczył w jednym z parków. Reakcja służb była natychmiastowa, a szkoleniowca przetransportowano do Wojskowego Szpitala Klinicznego. Mimo podjętych działań lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Wiadomość o śmierci trenera została przekazana publicznie przez Polski Związek Piłki Nożnej. PZPN złożył kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim oraz poprosił o uszanowanie prywatności i spokoju osób pogrążonych w żałobie. W podobnym tonie wypowiadał się także prezes związku Cezary Kulesza, apelując o powściągliwość w komentarzach.

Przyczyna śmierci Jacka Magiery

Ja informuje supersport.se.pl wskazywana przyczyna śmierci Jacka Magiery to nagłe zatrzymanie krążenia. NZK oznacza nagłe ustanie mechanicznej pracy serca, co szybko prowadzi do utraty przytomności, a często także do zatrzymania oddechu i braku wyczuwalnego pulsu.

W kontekście tej tragedii mocno wybrzmiewa też skala problemu. Według szacunków Grupy American Heart of Poland nagłe zatrzymanie krążenia ma być przyczyną śmierci 90 Polaków dziennie. To liczba, która nie daje się "odsunąć" w cień, zwłaszcza gdy mowa o osobie kojarzonej z aktywnością, dyscypliną i sportowym stylem życia. Co więcej, NZK jest groźne nie tylko dla osób cierpiących na choroby serca, ale również dla sportowców.

Sportowy życiorys Jacka Magiery

Jacek Magiera był postacią rozpoznawalną nie tylko w świecie sportu, ale i szerzej: z racji pracy przy reprezentacji, presji wyników i zainteresowania mediów. Jako piłkarz był wychowankiem Rakowa Częstochowa, a w Ekstraklasie zadebiutował w marcu 1995 roku. Później grał m.in. w Legii Warszawa (w latach 1997–2006), a także w Widzewie Łódź, Rakowie i Cracovii.

Po zakończeniu kariery zawodniczej szybko przeszedł na ławkę trenerską. Pracował m.in. w Legii Warszawa, z którą sięgał po mistrzostwo Polski i prowadził zespół w Lidze Mistrzów. Prowadził również młodzieżowe reprezentacje Polski U-20 i U-19, a ze Śląskiem Wrocław wywalczył wicemistrzostwo kraju. Od lipca 2025 roku pełnił funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana.

W czwartek ma odbyć się ostatnie pożegnanie szkoleniowca. Bliscy, a w szczególności żona Magdalena poprosiła, by zamiast kwiatów zamawiać intencje mszalne.

Poruszające słowa Jacka Magiery. Ujawniono treść jego ostatniej notatki

Zobacz także: