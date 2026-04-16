W czwartek w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery. W południe zaplanowano mszę żałobną w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a po południu ceremonię na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Tego samego Zbigniew Boniek zamieścił w serwisie X zdjęcie i krótki, bardzo osobisty wpis, podkreślając, że to czas żałoby.

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery

10 kwietnia br. media obiegła informacja o nagłej śmierci Jacka Magiery. 49-letni asystent selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej zasłabł podczas porannego treningu biegowego, następnie został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie mimo natychmiastowo podjętych działań, jego życia nie udało się uratować. Jak potwierdzono, przyczyną śmierci było nagłe zatrzymacie krążenia.

Informacja o śmierci trenera Magiery wstrząsnęła jego najbliższymi, ale też całym piłkarskim środowiskiem sportowym. Jak poinformował PZPN, uroczystości pogrzebowe rozpoczną się czwartek, 16 kwietnia br. o godz. 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie bez obecności mediów. Pochówek zaplanowano na 14:30 na Powązkach.

Poruszający wpis Zbigniewa Bońka w dniu pogrzebu Jacka Magiery

W dniu planowanego pogrzebu Jacka Magiery, były prezes PZPN, Zbigniew Boniek tuż przed 8:00 opublikował w serwisie X kondolencje najbliższym zmarłego trenera.

Co tu powiedzieć? Cały czas brak słów na to co się wydarzyło. R.I.P Trenerze Ps. Szczere i głębokie kondolencje dla najbliższych a przede wszystkim dla małżonki Magdy i Małgosi z Jankiem. Dzisiaj dzień żałoby - napisał na X Zbigniew Boniek.

Całość opatrzona została kadrem z kościoła. Zdjęcie nie wykonane jednak zostało w dniu pogrzebu, lecz kilka dni wcześniej podczas uroczystej mszy ku czci zmarłego Jacka Magiery w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, we wtorek 14 kwietnia. To tam odprawiono mszę świętą połączoną z czuwaniem przy trumnie tragicznie zmarłego trenera.

