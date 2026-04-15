Pilny komunikat PZPN ws. pogrzebu Jacka Magiery
Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek 16 kwietnia w Warszawie. PZPN opublikował niespodziewanie pilny komunikat przekazany na wyraźną prośbę rodziny i to tuż przed ostatnim pożegnaniem Jacka Magiery. Uroczystości rozpoczną się o 12.00, a pochówek zaplanowano na 14:30 na Powązkach.
W czwartek 16 kwietnia Polska pożegna Jacka Magierę, zmarłego nagle 10 kwietnia trenera i byłego piłkarza. Msza żałobna rozpocznie się o godz. 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej, a dalsza część uroczystości przeniesie się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o 14:30 zaplanowano ceremonię pogrzebową. Polski Związek Piłki Nożnej przekazał też ważną prośbę rodziny dotyczącą przebiegu pożegnania. To pilny i niespodziewany komunikat.
Pilny apel PZPN ws. pogrzebu Jacka Magiery
Jacek Magiera zmarł nagle 10 kwietnia, mając 49 lat. Zasłabł podczas treningu biegowego we Wrocławiu i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Wskazywaną przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia.
Emocje i niedowierzanie po nagłej śmierci Jacka Magiery nadal towarzyszą Polakom, ale tym razem na pierwszy plan wychodzi apel bliskich trenera. PZPN poinformował, że na wyraźną prośbę rodziny oraz organizatora obecność mediów w katedrze podczas mszy żałobnej nie będzie możliwa. Jednocześnie poproszono o uszanowanie tej decyzji i zachowanie należytej powagi.
To mocny sygnał, że choć Jacek Magiera był postacią publiczną, jego bliscy chcą przeżyć najtrudniejszy moment bez kamer i fleszy. W praktyce oznacza to, że relacjonowanie uroczystości ma się ograniczyć do tego, co wydarzy się poza świątynią.
W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Jacka Magiery, które odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026r. w Warszawie, na wyraźną prośbę Rodziny oraz organizatora informujemy, że obecność mediów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego podczas mszy świętej żałobnej nie będzie możliwa. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji i zachowanie należytej powagi w tym szczególnym czasie.
Pogrzeb Jacka Magiery
Plan uroczystości pożegnalnych Jacka Magiery jest skrupulatnie zaplanowany. Po mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego żałobnicy udadzą się na Powązki, gdzie o 14:30 rozpocznie się ceremonia na Cmentarzu Wojskowym. Podano również miejsce pochówku: kwatera K-1-17.
Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach (wejście bramą główną od ul. Powązkowskiej), gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa śp. Jacka Magiery. Trumna spocznie w kwaterze K-1-17.
