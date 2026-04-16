Trwa uroczystość ostatniego pożegnania Jacka Magiery. Pogrzeb szkoleniowca zgromadził liczne grono osób, które przyszły oddać mu hołd i towarzyszyć w jego ostatniej drodze. Wśród żałobników nie zabrakło przedstawicieli świata sportu, a także osób ze środowiska show-biznesu, które licznie pojawiły się, by uczcić jego pamięć.

Trwa pogrzeb Jacka Magiery

Trwa uroczystość pogrzebowa Jacek Magiera. Już na około pół godziny przed południem przed Katedra Polowa Wojska Polskiego zaczęły gromadzić się tłumy żałobników, którzy przyszli oddać mu ostatni hołd. Wśród obecnych pojawili się m.in. Rafał Maserak oraz Jakub Rzeźniczak wraz z żoną Paulina Rzeźniczak, a także wiele innych znanych osób ze świata sportu i show-biznesu.

Msza żałobna została zaplanowana na godzinę 12:00 w katedrze, gdzie bliscy, przyjaciele i przedstawiciele środowiska sportowego żegnają trenera. Następnie, o godzinie 14:30, kondukt żałobny wyruszy na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie trumna z ciałem szkoleniowca zostanie złożona do grobu.

1 z 12 Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery fot. Pawel Wodzynski/East News W ostatniej drodze Jacka Magiery towarzyszył mu Robert Lewandowski. 2 z 12 Jakub i Paulina Rzeźniczak fot. Pawel Wodzynski/East News Na pogrzebie Jacka Magiery pojawił się Jakub Rzeźniczak z żoną Pauliną. 3 z 12 Rafał Maserak z żoną fot. Pawel Wodzynski/East News W ostatniej drodze towarzyszyli mu również Rafał Maserak i Małgorzata Lis. 4 z 12 Były prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski fot. Pawel Wodzynski/East News Pojawił się także były prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski. 5 z 12 Dariusz Szpakowski na pogrzebie Jacka Magiery fot. Pawel Wodzynski/East News Pod Katedrą fotoreporterzy uchwycili również komentatora sportowego - Dariusza Szpakowskiego. 6 z 12 Stefan Majewski na pogrzebie Jacka Magiery fot. Pawel Wodzynski/East News W ostatniej drodze Jackowi Magierze towarzyszył Stefan Majewski. 7 z 12 Andrzej Strejlau na pogrzebie Jacka Magiery fot. Pawel Wodzynski/East News Pojawił się także były selekcjoner oraz asystent trenera Kazimierza Górskiego - Andrzej Strejlau. 8 z 12 Eugeniusz Kolator na pogrzebie Jacka Magiery fot. Pawel Wodzynski/East News Nie zabrakło Eugeniusza Kolatora - polskiego sędziego piłkarskiego i działacza sportowego. 9 z 12 Pojawili się piłkarze - Daniel Łukasik i Michał Żyro. 10 z 12 W ostatniej drodze Jacka Magiery towarzyszył mu Minister Sportu i Turystyki - Jakub Rutnicki. 11 z 12 Pod Katedrą obecny był również Jacek Krzynówek. 12 z 12 Na pogrzebie pojawił się również trener i były selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej - Czesław Michniewicz.

(Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco)

Zobacz także: