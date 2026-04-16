Pogrzeb Jacka Magiery. Sportowcy i gwiazdy żegnają trenera
16. kwietnia 2026 roku rozpoczął się pogrzeb Jacka Magiery, na którym pojawiło się liczne grono gwiazd sportu i show-biznesu. Na godzinę 12 zaplanowano uroczystości w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po trumna z ciałem trenera zostanie złożona na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Trwa uroczystość ostatniego pożegnania Jacka Magiery. Pogrzeb szkoleniowca zgromadził liczne grono osób, które przyszły oddać mu hołd i towarzyszyć w jego ostatniej drodze. Wśród żałobników nie zabrakło przedstawicieli świata sportu, a także osób ze środowiska show-biznesu, które licznie pojawiły się, by uczcić jego pamięć.
Trwa pogrzeb Jacka Magiery
Trwa uroczystość pogrzebowa Jacek Magiera. Już na około pół godziny przed południem przed Katedra Polowa Wojska Polskiego zaczęły gromadzić się tłumy żałobników, którzy przyszli oddać mu ostatni hołd. Wśród obecnych pojawili się m.in. Rafał Maserak oraz Jakub Rzeźniczak wraz z żoną Paulina Rzeźniczak, a także wiele innych znanych osób ze świata sportu i show-biznesu.
Msza żałobna została zaplanowana na godzinę 12:00 w katedrze, gdzie bliscy, przyjaciele i przedstawiciele środowiska sportowego żegnają trenera. Następnie, o godzinie 14:30, kondukt żałobny wyruszy na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie trumna z ciałem szkoleniowca zostanie złożona do grobu.
W ostatniej drodze Jacka Magiery towarzyszył mu Robert Lewandowski.
Na pogrzebie Jacka Magiery pojawił się Jakub Rzeźniczak z żoną Pauliną.
W ostatniej drodze towarzyszyli mu również Rafał Maserak i Małgorzata Lis.
Pojawił się także były prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski.
Pod Katedrą fotoreporterzy uchwycili również komentatora sportowego - Dariusza Szpakowskiego.
W ostatniej drodze Jackowi Magierze towarzyszył Stefan Majewski.
Pojawił się także były selekcjoner oraz asystent trenera Kazimierza Górskiego - Andrzej Strejlau.
Nie zabrakło Eugeniusza Kolatora - polskiego sędziego piłkarskiego i działacza sportowego.
Pojawili się piłkarze - Daniel Łukasik i Michał Żyro.
W ostatniej drodze Jacka Magiery towarzyszył mu Minister Sportu i Turystyki - Jakub Rutnicki.
Pod Katedrą obecny był również Jacek Krzynówek.
Na pogrzebie pojawił się również trener i były selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej - Czesław Michniewicz.
(Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco)
