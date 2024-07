Niedawno do "Pytania na śniadanie" dołączył Robert Koszucki. Aktor znany szerszej publiczności z serialu "Na dobre i na złe" zastąpił Łukasza Nowickiego. Jak udał mu się debiut? Widzowie zauważyli już powiew świeżości, jaki gwiazdor wprowadził do programu. Jednak debiutantowi nie udało się uniknąć wpadki.

"Pytanie na śniadanie": Robert Koszucki zaliczył pierwszą wpadkę

Po tym, jak Robert Koszucki zadebiutował w "Pytaniu na śniadanie", w sieci zawrzało. Internauci komentują występ aktora w programie TVP. Nie jest to pierwsza zmiana w porannym magazynie. W sobotę, 12 sierpnia u boku Anny Popek po raz pierwszy wystąpił również Robert Rozmus. Widzowie z niecierpliwością czekali, by zobaczyć, co wniosą nowi prowadzący. Zwłaszcza że nie wszystkim podobało się pożegnanie Łukasza Nowickiego.

Robert Koszucki poprowadził poniedziałkowe wydanie "Pytania na śniadanie" razem z Małgorzatą Opczowską. Jego koleżanka z pracy przypomniała, że aktor często bywał w studiu produkcji i nie powinien mieć problemów z zadomowieniem się w programie. Gwiazdor pojawił się też w kąciku show-biznesowym i odpowiadał na pytania internautów. Jedno z nich sprawiło mu problem.

Pewien internauta wprowadził Roberta Koszuckiego w zakłopotanie, pytając o nazwę piosenki, do której prowadzący tańczył swój pierwszy taniec na weselu. Aktor przyznał, że najprawdopodobniej był to walc, ale nie udało mu się przypomnieć tytułu. Gwiazdor z "Na dobre i na złe" był lekko zmieszany. Warto przypomnieć, że Robert Koszucki od lat jest mężem Karoliny Szykier-Koszuckiej, z którą ma 18-letnią córkę Leę. Możemy być przekonani, że jego wybranka oglądała debiut w "Pytaniu na śniadanie". Myślcie, że po powrocie przypomniała mu piosenkę?

Jak waszym zdaniem wypadł Robert Koszucki? Podobają wam się zmiany w TVP?

