Światło dzienne ujrzała informacja, że do grona prowadzących śniadaniówki TVP dołącza kolejna osoba. Już w najbliższy weekend u boku Anny Popek pojawi się długo niewidziany Robert Rozmus. Jak to się stało, że znajdzie się w programie "Pytanie na śniadanie"?

Robert Rozmus w "Pytaniu na śniadanie"

Kilka tygodni temu widzowie TVP byli świadkami wielkiego powrotu Anny Popek do "Pytania na śniadanie". Dziennikarka została prowadzącą programu po kilkuletniej przerwie. Od tamtej pory pojawiała się w porannym paśmie u boku Tomasza Wolnego, który równocześnie występował też z Idą Nowakowską. Wiadomo było jednak, że takie połączenie jest tylko chwilowe. Media już jakiś czas temu podawały, że producenci szykują dla niej stałego partnera. Do mediów przedostały się wówczas informacje, że Anna Popek będzie miała nowego, starszego i doświadczonego partnera, który z pewnością będzie potrafił odpowiednio pokierować rozmowami z gośćmi.

- Anna Popek pojawia się ostatnio w różnych konfiguracjach, które są testowane pod kątem nowej ramówki. TVP póki co nie ujawnia nazwiska, ale trwają ustalenia w tej sprawie - powiedział wtedy informator serwisu "Pomponik".

Zobacz także: Roszady nie tylko w "Dzień Dobry TVN", ale i w "Pytaniu na śniadanie"! Oto, co szykuje TVP

Plotki okazały się prawdą, gdyż Anna Popek rzeczywiście doczekała się starszego i doświadczonego partnera. Już 12 sierpnia pojawi się ona bowiem na ekranie u boku Roberta Rozmusa. To właśnie on wielu widzom zapadł w pamięć, jako Pan Rozi z Kabaretu Olgi Lipińskiej oraz członek grupy "Tercet czyli Kwartet", którą tworzy z Hanną Śleszyńską, Piotrem Gąsowskim i Wojtkiem Kaletą. Skąd taki wybór?

- Oboje prowadzili wspólnie jedną z wakacyjnych biesiad. Sprawdzili się i polubili, dobrze wypadają razem - zacytował TVP portal "Wirtualne Media".

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Anna Popek pokazała się w kostiumie kąpielowym. Mamy zdjęcia paparazzi

To nie będzie debiut Roberta Rozmusa w roli prowadzącego. Był on już bowiem gospodarzem takich programów, jak m.in. "Dziewięciu wspaniałych" w Polsacie czy "Rodzina jak z nut" i "Ja to znam!" w TVP. Poza tym wiadomo, że jest on absolwentem wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Związany był z Teatrem Powszechnym w Łodzi i Teatrem Narodowym w Warszawie. Na ekranie pojawiał się w serialach "Na dobre i na złe", "Niania", "Magda M.", "Bulionerzy", "Ojciec Mateusz" oraz "Świat według Kiepskich". Wystąpił też w wielu programach rozrywkowych, takich jak "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo".

East News