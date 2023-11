To już pewne, Robert Janowski nie pojawi się w nowych odcinkach "Jaka to melodia?". Prezenter wydał oświadczenie, w którym pożegnał się z fanami kultowego teleturnieju.

Kochani❤️ This Is The End! Wczoraj zapadły ostatnie decyzje w sprawie ,,Jaka to Melodia?" i naszych, ostatnich 10 odcinków. Nie gramy. Czyli to już koniec. 21 lat... Kawał życia. Waszego i mojego. Było pięknie- napisał na Facebooku.