Robert Biedroń niedługo będzie świętować drugą rocznicę prezydentury w Słupsku. Z natury oszczędny, nie szykuje jednak fajerwerków, a sprawozdanie ze swojej dotychczasowej pracy. Miasto za jego rządów wyszło z długów, a mieszkańcy podobno uwielbiają swojego prezydenta. Choć dochodzi czasem do zabawnych sytuacji, o czym mówi sam Robert Biedroń w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Party".

Reklama

Kiedy odwiedzam przedszkola w Słupsku, dzieci wołają na mnie: Andrzej Duda. To ich pierwsze skojarzenie ze słowem prezydent - mówi Biedroń.

Robert Biedroń jest jedynym w Polsce jawnym gejem w polityce i gejem prezydentem miasta w Europie Środkowo-Wschodniej. Do niedawna zdarzało się, że niektórzy politycy nie chcieli mu podawać ręki. Dzisiaj wprost przeciwnie, jest to w dobrym tonie. No może z małym wyjątkiem...

Kiedy zbliżam się do Krystyny Pawłowicz ona reaguje: „Odejdź, odejdź, nie podchodź!” - mówi Biedroń.

W szczerym wywiadzie dla magazynu "Party" Robert Biedroń przyznaje, że za swój największy sukces uważa to, że nie musi ukrywać swojej orientacji seksualnej, że nikogo nie okłamuje. Żyje dzisiaj na własnych warunkach. Jednak musiał przebyć naprawdę długą drogę, aby znaleźć się w tym miejscu, w jakim dzisiaj jest. Żeby usiąść w fotelu prezydenta i otwarcie mówić o sobie. To lata pracy nad sobą i akceptacja innych pomogła mu. W młodości jednak omal nie popełnił... samobójstwa.

Wychowywałem się w Ustrzykach Dolnych. Spędzałem wolny czas w lesie. Widziałem wilki, rysie, niedźwiedzie. Ale nigdy nie widziałem drugiego geja. Myślałem, że jestem jedyny na świecie. To po co żyć?

Chciałem popełnić samobójstwo.

O czym Robert Biedroń marzy? Jak spędza wolny czas? Jak wygląda jego związek? I czy ma dobry kontakt ze swoją mamą? O tym wszystkim przeczytajcie w najnowszym numerze "Party".

Zobacz także

ZOBACZ: Robert Biedroń krzywi się, przełyka i... nominuje Magdę Gessler i Joannę Krupę!

Robert Biedroń przez wiele lat był działaczem społecznym, walczącym z polskim brakiem tolerancji i homofobią. Dzisiaj jest prezydentem jednego z polskich miast i mieszkańcy go uwielbiają!

ONS

Reklama

Wielu wierzy, że Biedroń zostanie kiedyś prezydentem Polski!