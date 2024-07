Michał Szpak popłakał się na swoim roaście! Pełen ostrego humoru wieczór poprowadził sam Kuba Wojewódzki! Ale dlaczego Szpak płakał? Zbyt mocno sobie z niego żartowano?

Zobaczcie jak to wygląda na filmiku z wczorajszego roastu:

Roast Michała Szpaka

Z filmiku wynika, że Szpak ma żal do Wojewódzkiego, a Beata Tadla go pociesza. A może to piękna reklama show, podobnie jak za pierwszym razem, czyli na roaście Kuby Wojewódzkiego kiedy to rozpłakała się Anna Dereszowska?

Roast będzie pokazany w specjalnym odcinku programu Wojewódzkiego. A kto będzie żartować sobie z Michała Szpaka i z siebie nawzajem? Beata Tadla, Hubert Urbański, Kuba Wojewódzki - Król TVN, Karol Kopiec, Michał "Kempa" Kempa, Michał Figurski i ekipa Stand-up Polska - Sebastian Rejent, Antoni Syrek-Dąbrowski, Bartosz Zalewski.

Skąd się wziął pomysł na "roast"? Idea tego typów programu pochodzi z Ameryki. Jest to gatunek stand-upu, w którym jedna osoba jest wystawiona na "pożarcie" przez inne. "Roastowany" ma tylko kilka chwil na ripostę. Wszystkie wypowiedzi mogą być obraźliwe, ale mają być zabawne i z dystansem.

Dlaczego więc Michał Szpak płakał na planie? Może riposty gości były zbyt cięte? Przekonamy się już 29 września o 22:30 w TVN.

Kuba Wojewódzki poprowadził roast Michała Szpaka. Szykuje się dobra zabawa?

Michał Szpak się popłakał na swoim roaście.

Jednym z roastujących jest Michał Figurski.