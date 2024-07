02:40 - 23:21 w drugim secie, 2:0 dla polskiej pary! Można iść spać, dobranoc i do jutra. Znaczy do dzisiaj :). Dzień kończymy brązowym medalem Rafała Majki. A w drugim dniu igrzysk jego medalowy wyczyn może skopiować Katarzyna Niewiadoma w wyścigu kobiet.

02:16 - 21 do 11 w pierwszym secie, Niemcy nie istnieli. I niech tak już zostanie. Kantor i Łosiak prowadzą 1:0 w setach.

Na innej arenie olimpijskiej Katarzyna Grzybowska-Franc przegrywa już 0:2 w setach kolejnej rundy eliminacji tenisa stołowego, ale nie psujmy sobie wieczoru. Wracamy do siatkówki.

02:13 - Nie żartowaliśmy z tym kapelutkiem :).

02:08 - W pierwszym secie idzie naszym znakomicie! Cały czas utrzymujemy bezpieczną przewagę nad Niemcami, którzy próbują nas zdekoncentrować śmiesznym kapelutkiem.

02:00 - Punkt druga w nocy zaczęli nasi plażowi siatkarze. Walczymy z Niemcami. Można trzymać kciuki!

01:48 - Wybaczamy?

01:36 - Nasi już trenują. Jeszcze zagrają i można iść spać.

01:17 - Na pocieszenie Radwańskiej przegrywa też Venus Williams. Na razie 1:4 w drugim secie. Pierwszy set Amerykanka wygrała. Tak, marne to pocieszenie dla Radwańskiej...

00:57 - #ObrazekDnia

00:39 - Jakub Dyjas zwycięża 4:0 i gra dalej. A my czekamy na polskich siatkarzy plażowych Bartosza Łosiaka i Piotra Kantora, którzy na piasku powinni zameldować się około drugiej w nocy.

00:28 - Na pocieszenie Jakub Dyjas leje niemiłosiernie Marcela Aguirre'a z Paragwaju w eliminacjach tenisa stołowego. Polak prowadzi już 3:0.

00:25 - Nie będzie Brexitu, Polak wraca do domu :(.

00:22 - Igor Jakubowski raczej pojedynku z Brytyjczykiem nie zwycięży. Mimo to prezes Polskiego Związku Bokserskiego w niezłym humorze.

00:13 - Ring wolny, pierwsze starcie. Do boju Igor! Ostatnim Polakiem z medalem olimpijskim w kategorii ciężkiej był Andrzej Gołota z miasta Włocławka! Dawno temu w Seulu (1988).

00:11 - Chińczycy bez większych szans z Amerykanami. Przeskakujemy lotem piłeczki pingpongowej na stół do tenisa i cieszymy się z wygranej Jakuba Dyjasa w pierwszym secie swojego meczu.

00:05 - Na parkiet w Rio de Janeiro wszedł właśnie amerykański koszykarski Dream Team. Zmierzy się z Chinami. Ortodoksyjni kibice uważają, że Dream Team był tylko jeden. Pamiętacie? :)

23:57 - A słyszeliście już, że Rafał Majka zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich Rio 2016? :)

23:49 - Nie śpimy! Za kilka minut do ringu wchodzi jeden z dwóch polskich bokserów na tych igrzyskach Igor Jakubowski!

23:26 - Dobra, za dużo było w ostatnich minutach o porażkach, wróćmy więc na chwilę do brązowego medalu Rafała Majki. Polski kolarz po wyścigu był tak zmęczony, że na pytania reportera TVP zaczął odpowiadać po angielsku :). Odpoczywaj, Rafał! Zasłużyłeś!

23:19 - Magda Linette poszła w ślady Agnieszki Radwańskiej. 0:6, 3:6 i koniec zmagań singlowych.

23:03 - Nie będzie trzeba dziś czekać do godzin porannych, aby obejrzeć zmagania polskich pływaków. Żaden z nich nie awansował do sesji wieczornej. Ostatnia poległa sztafeta kobiet 4x100 m. stylem dowolnym Anna Dowgiert, Alicja Tchórz, Katarzyna Wilk, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk. Dziewczyny zajęły w eliminacjach 15. miejsce. W finale wystąpi osiem sztafet.

22:48 - Dobra wiadomość jest taka, że... nie, nie ma żadnej dobrej wiadomości. Magda Linette przegrała pierwszego seta 0:6.

22:35 - Jak Agnieszka Radwańska tłumaczy swoją porażkę? Same nieszczęścia! - Nie lubię wymówek. Ale tu się chyba po prostu za dużo zebrało jak na jeden raz. Ponad 50 godzin podróży, przeziębienie. Gdyby tak się dało zagrać choć dzień później - powiedziała serwisowi Sport.pl

22:29 - Do boju ruszyła Magda Linette. Na razie marne szanse na pomszczenie Radwańskiej - póki co przegrywa 0:3 w pierwszym secie z Anastazją Pawliuczenkową.

22:08 - Nie ma Polaków podglądamy więc finał turnieju drużynowego w łucznictwie. Korea Południowa walczy ze Stanami Zjednoczonymi. Złośliwi twierdzą, że USA wystawiła drugi skład, bo nie ma wśród nich Indian.

22:03 - W oczekiwaniu na występy Polaków rzućcie okiem na to konto namibijskiego kolarza, który tweetował przez cały wyścig kolarski.

21:44 - Bardzo przyjemny obrazek - Rafał Majka na podium!

screen/TVP

21:27 - Podczas gdy emocjonowaliśmy się Majką i Radwańską, Marcin Stolarski odpadł w eliminacjach na 100 m stylem klasycznym. Zajął 29. miejsce z czasem 1:01.06.

21:18 - Ochłonęliśmy? To jedziemy dalej. Przypomnijmy jeszcze tylko, że:

Rafał Majka brązowym medalistą igrzysk olimpijskich Rio 2016. Znakomity początek igrzysk dla reprezentacji Polski. Mamy pierwszy medal, a wszystko za sprawą najlepszego górala ostatniego Tour de France - Rafała Majki.

Agnieszka Radwańska pożegnała się z igrzyskami olimpijskimi w Rio już w pierwszej rundzie turnieju tenisowego. Podobnie było przed czterema laty na igrzyskach w Londynie. To największy polski zawód w pierwszym dniu igrzysk w Rio de Janeiro.

Agnieszka Radwańska odpadła w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju tenisowego

21:00 - I to by było na tyle udziału Agnieszki Radwańskiej w singlowym turnieju igrzysk olimpijskich...

20:50 - Dobra, pora ochłonąć i kibicować Agnieszce Radwańskiej, która walczy o pozostanie w turnieju, choć jedna nogą była już na skórce od banana, a drugą w przepaści.

BRĄZOWY MEDAL RAFAŁA MAJKI W WYŚCIGU KOLARSKIM RIO 2016!

20:40 - Mamy brązowy medal! Brawo Rafała Majka!

20:38 - Ostatni kilometr, medal prawie w kieszeni...

20:33 - MAJKA! MAJKA! MAJKA! Jeszcze pięć kilometrów.

20:29 - Co tam się wydarzyło! Przeciwnicy Polaka wywrócili się na zjeździe, a Majka zgrabnie ich wyminął i sam mknie po złoto!

Twitter/Franek_S

20:22 - Jeśli jeszcze nie oglądacie wyścigu kolarskiego to naprawcie ten błąd! Rafał Majka na czele razem z Enao i Nibalim. Mają przewagę, która może wystarczyć do zdobycia medalu!

20:17 - Radwańska rozwaliła właśnie rakietę. Chyba się denerwuje...

20:15 - Najważniejsza informacja na chwilę obecną jest taka, że Rafał Majka walczy o medal! Trzymajmy kciuki, na pewno się przyda!

20:09 - W cieniu wyścigu kolarskiego i meczu Agnieszki Radwańskiej Piotr Daniluk nie awansował do finału pistoletu pneumatycznego.

20:03 - Agnieszka Radwańska przegrywa pierwszego seta. Nie tak to miało wyglądać, ale jeszcze za wcześnie na lamenty. Do boju, Aga!

19:52 - Są rzeczy ważne i ważniejsze.

Twitter/SebChrostowski

19:49 - Kolarstwo to nie zabawa!

screen TVP

19:43 - #PILNE Agnieszka Radwańska zna przekleństwa!

19:35 - Drugi start na pływalni, drugie siódme miejsce. Pożegnajmy Wojciecha Wojdaka ciepłymi brawami, 400 dowolnym już nie dla niego.

19:31 - Tak zakończyła się pierwsza ucieczka Michała Kwiatkowskiego. Polak nie poddaje się i dalej pozostaje w czołówce. Gdzie jest Rafał Majka?

screen TVP

19:28 - Na korcie pojawiła się już Agnieszka Radwańska. Prowadzi 2:1 w pierwszym secie. Jej rywalką Chinka Cziku Zheng Saisai.

19:21 - Może Filip źle się ogolił i był za mało opływowy?

Facebook/Filip-Zaborowski-590663734314419

19:16 - Filip Zaborowski przedostatni w swojej serii wyścigu na 400 metrów stylem dowolnym. Na tym dystansie już nie popływa.

19:00 - Brazylijscy organizatorzy dmuchają na zimne...

Twitter/parfjanowicz

18:57 - Polscy kibice są wszędzie. A Kwiatkowski odzyskał siły i dalej ucieka na czele wyścigu.

screen TVP

18:47 - Rozpoczęły się zawody na olimpijskiej pływalni. Oto, dlaczego warto je oglądać!

Michał Kwiatkowski rozpiął koszulkę!

18:40 - #PILNE Michał Kwiatkowski rozpiął koszulkę!

Powoli kończy się przygoda kolarskiej ucieczki. Z szóstki została czwórka, potem dwójka, a teraz i ta dwójka się rozdzieliła.

screen TVP

18:36 - Zabrakło trochę szczęścia ostatniej polskiej osadzie wioślarskiej, jaka wystartowała dzisiaj na torze wioślarskim. Czwórka podwójna kobiet Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska zajęła drugie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym i o finał będzie musiała powalczyć w repasażach. Wioślarstwu mówimy już dzisiaj: pa pa.

18:27 - Coraz większe emocje na trasie wyścigu kolarskiego. Ale emocjonująco było już przed startem. Rafał Majka musiał osobiście zorganizować sobie numerek startowy, a jeden z największych kandydatów do złota Chris Froome zapomniał się w rozdawaniu autografów i o mało nie spóźnił się do rejestracji w biurze zawodów. Sport nie sport - biurokracja być musi!

18:19 - Odpocznijmy na chwilę od sportu i popatrzmy na piękną panoramę Rio. W takich widokach rywalizują kolarze.

Screen TVP

18:08 - Żeby nadążyć za wszystkimi wydarzeniami przydałoby się z pięć telewizorów. A to dopiero pierwszy dzień. PS. Kwiatkowski cały czas ucieka, ale przewaga nad peletonem topnieje.

18:04 - Trwa polska passa sukcesów w eliminacjach. Polska - Indie 2:0 - Kasia Grzybowska-Franc w kolejnej rundzie turnieju tenisowego. Polska czwórka podwójna drugie miejsce i bezpośredni awans do finału A. W następnym starcie będą walczyć o medale. Ale to za kilka dni.

18:00 - Na torze wioślarskim w swoim biegu walczy właśnie męska czwórka podwójna Mateusz Biskup, Wiktor Chabel, Dariusz Radosz, Mirosław Zientarski.

17:50 - I jeszcze "piąteczki" po meczu.

Twitter/CezaryGurjew

Łukasz Kubot i Marcin Matkowski w drugiej rundzie olimpijskiego turnieju tenisowego Rio 2016

17:43 - W meczu Polska - Indie jak na razie 1:0. Grzybowska-Franc remisuje póki co 2:2, ale Kubot i Matkowski mają pierwszy mecz turnieju deblowego za sobą. Wygrali!

Twitter/tenispluspl

17:35 - Brawo dla Polki. Przegrywała już 0:6, ale wygrała drugiego seta. 2:1 dla Grzybowskiej-Franc!

17:23 - I już 1:1. Kasia w gazie.

17:21 - W tenisie ziemnym Katarzyna Grzybowska-Franc też rywalizuje z reprezentantką Indii (z Indusami grają Kubot i Matkowski). Polka przegrała pierwszego seta, w drugim zdecydowanie prowadzi.

17:06 - Michał Kwiatkowski wciąż na czele wyścigu kolarskiego. W Rio de Janeiro pora obiadowa.

Screen TVP

16:56 - Dobre wieści z kortu. Matkowski i Kubot wygrywają pierwszego seta. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden!

Dwójka podwójna kobiet Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj w półfinale Rio 2016

16:39 - Dwójka Fularczyk-Kozłowska/Madaj wygrywa z imponującą przewagą. Gratulujemy i czekamy na półfinał we wtorek o 15:10.

Screen TVP

16:32 - Polki już na wodzie. Po półmetku prowadzą i są na dobrej drodze do awansu do półfinału.

Screen/TVP

16:20 - Przenosimy się na tor wioślarski, gdzie niedługo w eliminacjach pojawi się dwójka podwójna kobiet: Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj. A póki co jedni z uczestników nie mieli szczęścia i wpadli do wody.

screen TVP

15:58 - Pierwsze medale w Rio de Janeiro rozdane! Złoto w karabinie pneumatycznym wędruje do Amerykanki Virginii Thrasher. A Michał Kwiatkowski dalej ucieka :). Przewaga siedmiu minut nad peletonem się nie zmniejsza.

15:54 - Za kilka minut ciekawie zacznie się dziać na tenisowym korcie. Łukasz Kubot i Marcin Matkowski zmierzą się w deblu z Rohanem Bopanną i Leanderem Paesem.

15:42 - Rzut oka na strzelecką modę.

screen TVP

15:36 - Przewaga grupy z Michałem Kwiatkowskim rośnie i wynosi już ponad siedem minut. Rozpoczął się też finał w karabinie pneumatycznym, niestety bez Polek, które odpadły w eliminacjach. Agnieszka Nagay zajęła 29. miejsce z wynikiem 421,8 pkt. Bogacka była 40. z dorobkiem 409,1 pkt.

15:14 - Rozpoczęła się indywidualna i drużynowa rywalizacja we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Wśród mężczyzn wystartuje nasz Paweł Spisak na koniu Banderasie.

14:58 - W wyścigu kolarskim szybko uformowała się mała grupka liderów, która wyprzedziła peleton. Co ważne, jest w niej Michał Kwiatkowski. Do zakończenia wyścigu jeszcze prawie 220 kilometrów i trudno wierzyć w to, że ten atak się powiedzie, ale... Póki co mają już minutę przewagi.

screen TVP

14:41 - Kolarze startują w bardzo ładnych okolicznościach przyrody.

screen TVP

14:30 - I ruszyli na 237,5-kilometrową trasę. W wyścigu startuje czterech Polaków: Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, Maciej Bodnar i Michał Gołaś.

Sylwia Bogacka i Agnieszka Nagay nie awansowały do finału karabinu pneumatycznego

14:21 - Sylwia Bogacka i Agnieszka Nagay poza finałem karabinu pneumatycznego. Bogacka nie powtórzy sukcesu z Londynu, gdzie na igrzyskach wywalczyła srebrny medal.

14:10 - Przed startem do wyścigu ze startu wspólnego w kolarstwie szosowym mężczyzn koncentruje się Rafał Majka.

Twitter

14:06 - Słabiej za to idzie polskim reprezentantkom startującym w strzelectwie. Sylwia Bogacka i Agnieszka Nagay powoli tracą szanse na udział w finale karabinu pneumatycznego.

14:03 - Za nami pierwszy udany występ polskiego reprezentanta. Natan Węgrzycki-Szymczyk z drugiego miejsca awansował do ćwierćfinału wyścigu jedynek mężczyzn w wioślarstwie.

Uroczysta ceremonia otwarcia XXXI Igrzysk Olimpijskich, na której polską reprezentację poprowadził Karol Bielecki, zapoczątkowała sportowe zmagania olimpijskie w Rio de Janeiro. A my rozpoczynamy nasze relacje na żywo z igrzysk Rio 2016. Będziemy w nich skupiać się głównie na startach Polaków, a tych nie zabraknie. W Brazylii reprezentuje nas ponad 240 sportowców, a niektórych z nich zobaczymy już dzisiaj.

Występy Polaków podczas pierwszego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 6 sierpnia, sobota

STRZELECTWO

Karabin pneumatyczny

13.30 eliminacje 10 m kobiet - Sylwia Bogacka, Agnieszka Nagay

15.30 finał

Pistolet pneumatyczny

18.00 - eliminacje - 10 m mężczyzn - Piotr Daniluk

20.30 - finał

WIOŚLARSTWO

13.30 - jedynki mężczyzn, eliminacje - Natan Węgrzycki-Szymczyk

16.00 - dwójka podwójna kobiet, eliminacje - Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj

17.30 - czwórka podwójna mężczyzn, eliminacje - Mateusz Biskup, Wiktor Chabel, Dariusz Radosz, Mirosław Zientarski

17.50 - czwórka podwójna kobiet, eliminacje - Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska

KOLARSTWO SZOSOWE

14.30 wyścig ze startu wspólnego mężczyzn - Maciej Bodnar, Michał Gołaś, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka

TENIS STOŁOWY

14.00 - gra pojedyncza kobiet, eliminacje - Grzybowska-Franc, Qian

14.45 - gra pojedyncza mężczyzn, eliminacje - Jakub Dyjas, Zengyi Wang

gra pojedyncza kobiet, 1. runda - ew. Grzybowska-Franc, Qian

21.00 - gra pojedyncza mężczyzn, 1. runda - ew. Dyjas, Wang

14.30 wyścig ze startu wspólnego mężczyzn - Maciej Bodnar, Michał Gołaś, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka

JEŹDZIECTWO

15.00 WKKW indywidualnie i drużynowo, dzień 1 - Paweł Spisak

TENIS ZIEMNY

16.00 - Łukasz Kubot/Marcin Matkowski – Rohan Bopanna/Leander Paes

19.00 - Agnieszka Radwańska – Zheng Saisai

21.00 - Magda Linette – Anastazja Pawliuczenkowa

BOKS, MĘŻCZYŹNI

18.00 1/8 finału, 91 kg - Igor Jakubowski

PŁYWANIE

18.51 400 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje - Wojciech Wojdak, Filip Zaborowski

19.45 100 m st. klasycznym mężczyzn, eliminacje - Marcin Stolarski

20.09 4x100 m st. dowolnym kobiet, eliminacje - Anna Dowgiert, Alicja Tchórz, Katarzyna Wilk, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk

3.03 400 m st. zmiennym mężczyzn, FINAŁ - ew. Wojciech Wojdak, Filip Zaborowski

4.08 100 m st. klasycznym mężczyźni, półfinały - ew. Marcin Stolarski

4.24 4x100 m st. dowolnym kobiet, FINAŁ - ew. Anna Dowgiert, Alicja Tchórz, Katarzyna Wilk, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk

SIATKÓWKA PLAŻOWA

2.00 grupa B: Bartosz Łosiak, Piotr Kantor - Markus Boeckermann, Lars Flueggen (Niemcy)