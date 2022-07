Rihanna pokazała się pierwszy raz od narodzin synka!

W mediach pojawił się pierwszy wywiad po porodzie Rihanny. ASAP Rocky opowiedział, jak przygotowywał się do roli ojca. Co zdradził ukochany RiRi?

Rihanna i ASAP Rocky stali się jedną z najgorętszych par na świecie, a gdy ogłosili, że spodziewają się dziecka, fani oszaleli z radości. Od momentu, w którym Barbadoska po raz pierwszy pokazała się z ciążowym brzuszkiem, paparazzi nie odstępowali gwiazd na krok. Fotoreporterzy towarzyszyli muzykom zarówno podczas imprez, jak i prywatnych wyjść do modnych restauracji. RiRi za każdym razem zachwycała swoimi ciążowymi stylizacjami, a ukoronowaniem tego wspaniałego okresu była niesamowita sesja dla magazynu "Vogue". Raper i piosenkarka powitali już na świecie swojego pierwszego malucha. W mediach ukazał się pierwszy wywiad po porodzie, którego udzielił ASAP Rocky. Co zdradził świeżo upieczony ojciec? Ukochany Rihanny ujawnił, jak chce wychować dziecko: "Przez te wszystkie lata omijało mnie prawdziwe doświadczenie" W maju ASAP Rocky i Rihanna zostali rodzicami . Gwiazdy ujawniły płeć dziecka, ale nadal nie pochwalili się jeszcze pierwszym zdjęciem synka. Wciąż trzymają też w tajemnicy to, jakie imię nadali maluchowi. Po porodzie para potrzebuje prywatności i jak na razie ograniczyła aktywność w mediach. Wiadomość o przyjściu na świat bobasa wywołała ogromne poruszenie. Katy Perry przekazała ważne słowa Rihannie, która właśnie została mamą . W poniedziałek, 30 maja na łamach brytyjskiego magazynu "Dazed" ukazała się rozmowa z ASAP Rockym. Ukochany Barbadoski opowiedział o roli ojca. To było zdecydowanie najbardziej surrealistyczne doświadczenie w moim życiu. Zostałem wychowany tak, aby znać dziedzictwo swojej rodziny, ale przez te wszystkie lata omijało mnie prawdziwe doświadczenie. Z rodziną, która przyjeżdżała do Nowego Jorku raz na pięć lat, rozmawiałem jak dotąd tylko przez telefon. To, że zobaczyłem ich dzięki niej, jest doprawdy niesamowite - przyznał raper. ...