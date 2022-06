Pierwszy wywiad po porodzie Rihanny! "Najbardziej surrealistyczne doświadczenie w moim życiu"

Jego przejście z TVN do TVP wywołało wiele emocji. Podobnie jak sposób, w jaki Agustin Egurrola ocenia uczestników trzeciej edycji "Dance, Dance, Dance" . Już po kilku pierwszych odcinkach Egurrola zyskał miano najsurowszego jurora show, co - jak przyznaje - bardzo go cieszy. To tylko dowód na to, że dobrze wykonuję swoją pracę – twierdzi choreograf. Bycie jurorem w dużej mierze polega na wskazywanu błędów – dodaje. O trudnej pracy jurora Agustin opowiedział w wywiadzie dla najnowszego wydania magazynu "Party". Choreograf zdradził też, jak po ślubie i narodzinach synka Oscara zmieniło się jego życie. Okazuje się, że do nowych, domowych obowiązków podchodzi bardzo poważnie. Agustin Egurrola o dzieciństwie bez ojca Agustin Egurrola przyznaje, że dziś jest o wiele bardziej dojrzałym ojcem niż 12 lat temu, kiedy na świecie pojawiła się jego pierwsza córka, Carmen, ze związku z Nina Tyrką . Twierdzi, że dopiero po 50. urodzinach jego życie wkroczyło na nowy tor. Spełnia się zawodowo, wie też, o co mu w życiu chodzi. Co więcej, wreszcie znalazł równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, której mu przez lata brakowało, a także poukładał wszystkie sprawy. Teraz może więcej czasu poświęcać dzieciom: 12-letniej Carmen, która jest już prawie nastolatką oraz 1,5-miesięcznemu Oscarowi. Wychowywałem się bez ojca, który został na Kubie. W Polsce zastąpił mi go ukochany dziadek Antoni. To on pokazywał mi świat, rozmawiał ze mną na ważne tematy – mówi w wywiadzie z "Party". Przez lata Agustin miał mocno organiczony kontakt z biologicznym ojcem, który do dziś mieszka na Kubie. Panowie kontaktowali się ze sobą listownie lub telefonicznie, dopiero niedawno Egurrola odwiedził ojca w Havanie. W Polsce tatę...