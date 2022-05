Rihanna pokazała duży ciążowy brzuszek w diamentowej stylizacji. Same sandałki są warte 10 tysięcy!

Szorty, futro i - stylizowana na męską - koszula jako kreacja na czerwony dywan? Jeśli nosi je Rihanna - tak! Na imprezie Black Girls Rock gwiazda wyglądała olśniewająco, choć nie miała na sobie klasycznej sukni z trenem (zobacz: Zobaczcie sukienkę, którą na Brit Awards 2016 założyła Rihanna! Czy to był dobry wybór? SONDA ). RiRi wystąpiła w - pozornie zwyczajnym - zestawie: białych szortach i błękitnej koszuli o męskim fasonie. Charakter tej stylizacji dodało spektakularne, bardzo eleganckie futro; wszystkie elementy pochodzą z jesienno-zimowej kolekcji Miu Miu . Look podkręciły niezwykle ozdobne dodatki: torebka z kryształkami, czarne szpilki ozdobione perłami (również Miu Miu ) i duża ilość biżuterii (m.in. od Levian i Bavna )- również we włosach! Naszym zdaniem ta stylizacja - bardzo w stylu Rihanny - to strzał w dziesiątkę! Zgadzacie się? Zobacz: Liliowy make-up Rihanny na Brit Awards 2016 - to będzie makijażowy hit sezonu! Skusisz się? Rihanna na imprezie Black Girls Rock. Gwiazda zaskoczyła wszystkich stylizacją z szortami! RiRi postawiła na piękną, błyszczącą biżuterię - również we włosach! Na dodatek bogato zdobiona, biżuteryjna torebka... ...i czarne szpilki z perłami. Kolekcja Miu Miu, jesień-zima 2016