Rihanna urodziła! Artystka i jej partner A$AP Rocky zostali rodzicami. Znamy płeć dziecka

Joanna Kulig urodziła swoje pierwsze dziecko. Poród odbył się w Los Angeles w jednej z najbardziej luksusowych klinik, którą chętnie wybierają największe gwiazdy Hollywood. Do tej pory ani ona, ani jej mąż Maciej Bochniak nie podzielili się informacją o narodzinach dziecka. Kulig nie poszła w ślad innych gwiazd, które publikują na Instagramie zdjęcie z dzieckiem i bardzo często dzielą się też imieniem malucha. Choć płeć dziecka aktorki dotąd udało się ukryć w tajemnicy, tę informację zdradził jej brat! Zobaczcie, co powiedział! Brat Joanny Kulig zdradził płeć jej dziecka! Piotr Kulig w rozmowie z Fakt.pl zdradził, że Joanna Kulig urodziła. Zapytany o płeć dziecka, bez wahania odpowiedział, że jest to chłopczyk ! Co więcej, zdradził jego imię: To chłopiec. Najprawdopodobniej będzie miał na imię Janek. Odbiera mi głos ze wzruszenia. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi – powiedział brat Joanny Kulig dla Fakt.pl Aktorka nie zdecydowała się odnieść do tych informacji. Z całą pewnością jest teraz bardzo zajęta, kilka dni temu została mamą. Teraz wszyscy zastanawiają się, czy zdecyduje się pojawić na rozdaniu Oscarów . W końcu "Zimna wojna" jest jednym z faworytów! Joanna Kulig promuje w USA film "Zimna wojna" Kilka dni temu aktorka urodziła w Los Angeles swoje pierwsze dziecko. Zobacz także : Kariera i dziecko... Wiemy, jak Joanna Kulig chce to pogodzić w Hollywood