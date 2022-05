Rihanna nie mogła pojawić się na Met Gali 2022. Barbadoska przekazała radosną nowinę

Met Gala to prawdziwe święto mody. Jak co roku największe światowe gwiazdy pojawiły się na Modowych Oscarach i zaskoczyły swoimi kreacjami. Na czerwonym dywanie nie zabrakło spektakularnych sukni i oryginalnych stylizacji, ale największe wrażenie zrobiła Blake Lively w zjawiskowej sukni od Versace. Piękna aktorka przyćmiła wszystkie gwiazdy? Spójrzcie na te zdjęcia! Blake Lively zachwyciła na Met Gala 2022 Met Gala 2022 już za nami. Wczoraj odbyła się coroczna, prestiżowa impreza na której nie brakuje największych gwiazd światowego show-biznesu, które muszą dostosować swoje stylizacje do ogloszonego wcześniej tematu. W tym roku temat imprezy to "In America: An Anthology of Fashion". Gala odbyła się w Metropolitan Museum of Art. Zobaczcie zdjęcia z czerwonego dywanu! Na Met Gala 2022 pojawiła się m.in. Sarah Jessica Parker, która zdecydowała się na czarno-białą wieczorową suknię, którą połączyła z efektownym nakryciem głowy z kwiatów i piór. Alicia Keys z kolei postawiła na dość prostą, metaliczną sukienkę na którą zarzuciła czarną pelerynę z wyszytymi kamieniami, które tworza panoramę miasta. Zobacz także: Met Gala 2022: Największe wpadki w historii prestiżowej imprezy Na wielkiej modowej imprezie nie mogło zabraknąć Kim Kardashian, która wybrała prostą beżową suknię- okazuje się, że była to oryginalna kreacja Marilyn Monroe z 1962 roku! Podoba się Wam "skromny" look najpopularniejszej celebrytki świata? Na dość skromną stylizację postawiła również Hailey Bieber, która założyła delikatną, jasną sukienkę z płaszcz z piórami. Największe wrażenie zrobiła jednak Blake Lively. Piękna aktorka pojawiła się na Met Gala w sukni od Versace. Kreacja gwiazdy była inspirowana architekturą- a Blake Lively...