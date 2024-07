Już dziś o 21:05 w TVP 2 zadebiutuje pierwszy odcinek nowego muzycznego show - "SuperSTARcie". W programie wystąpi 10 muzycznych gwiazd. W każdym emitowanym na żywo odcinku, śpiewać będą oni piosenki z różnych muzycznych stylów, m.in. popu, rocka, jazzu, dance czy R&B. Wśród gwiazd m.in. Natasza Urbańska i Rafał Brzozowski. Przypomnijmy: Oto gwiazdy nowego show TVP 2 na konferencji prasowej

Jedną z uczestniczek programu jest Reni Jusis, dla której będzie to wielki powrót do telewizji. Piosenkarka bardzo stresuje się występami, tym bardziej, że w jednym z odcinku będzie oceniać ją sama Kasia Nosowska. Artystka pojawiła się na próbach Reni. Jusis tak bardzo spięła się jej obecnością, że... zapomniała tekstu:

Dziś, gdzie na próbach była Kasia Nosowska, tak po prostu się spięłam, że zupełnie zapomniałam tekstu i to już była dla mnie taka czerwona lampka, jak to będzie trzeciego października. Ale Kasia jest wspaniała, wspierająca, na pewno dostałam od niej fajną energię i wsparcie, a;e teraz trzeba się brać do roboty - mówiła w rozmowie z tvp.pl