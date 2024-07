Renata Kurczab w kampanii Queen of Spades

1 z 9

Renata Kurczab jest chyba największa wygraną "Top Model 3". Finalistka show w przeciwieństwie do swoich koleżanek wyjechała za granicę, a jej kontrakt w Dubaju cały czas procentuje nowymi, prestiżowymi zleceniami. Zobacz: Tak Renata z Top Model pracuje za granicą dla Diora

W sieci pojawiły się właśnie najnowsze zdjęcia Polki, które ponownie podbijają arabski świat mody. Tym razem jest to kampania marki Queen of Spades specjalizującej się w pięknych strojach nawiązujących swoją formą do kultury orientu. Renata na zdjęciach ubrana w kimona i obszerne suknie wygląda niczym azjatycka księżniczka. Do tego makijaż z czerwoną szminką doskonale podkreśla porcelaną twarz modelki.

Naszym zdaniem są to chyba najlepsze zdjęcia jakie do tej pory zrobiła Kurcza.